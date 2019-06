Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Šílená jízda v centru Hradce Králové

HRADECKO - Muž je obviněn z obecného ohrožení!

Řidič osobního vozidla se řítil centrem Hradce Králové, kdy extrémně nebezpečnou jízdou ohrozil život i zdraví několika lidí. Jízdu ukončil po ujetí cca 6 km, které ujel za přibližně pět minut, nárazem do nemocniční budovy. Kriminalisté ho obvinili ze zločinu obecného ohrožení, z přečinů poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muži hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let.

V úterý 18.6. v půl jedenácté dopoledne si hlídka pohotovostního a eskortního oddělení všimla v Hradci Králové v ulici Průmyslová osobního vozidla značky BMW 520 o jehož řidiči věděla, že má vysloven zákaz řízení. Hlídka řidiče vyzvala k zastavení, on ale šlápl na plyn a začal ujíždět směrem do centra. Jel po Střelecké ulici, Sokolské kolem nemocnice, pak bočními ulicemi se dostal až k benzínové čerpací stanici do Třebše, kterou objel a po Zborovské zpět k centru. Náhle zatočil k nemocnici, kde prorazil závoru, kličkoval areálem, až nakonec narazil do jedné z nemocničních budov. Až pod pohrůžkou namířené střelné zbraně celá posádka vystoupila a lehla si na zem. Během ujíždění, kdy jel až 150 km/h, kličkoval mezi auty, přejížděl plné čáry, jel na červenou, v protisměru, po chodníku, cyklostezce, po které se řítil téměř 100 kilometrovou. rychlostí, naboural i dvě auta. Je až s podivem, že nikoho nezranil.

Osádka, kterou tvořili tři muži ve věku 29, 24 a 22 let byla zadržena a převezena na služebnu. Všichni byli pod vlivem pervitinu a kromě řidiče se nikdo nezranil.

Policisté zjistili, že po BMW bylo vyhlášeno celostátní pátrání, jako po vozidle odcizeném. Jelikož krádež vyšetřují kolegové z jiného kraje, bude jim auto v nejbližší době předáno.

Oba mladší muži mohli být po podání vysvětlení propuštěni. U nejstaršího, tedy řidiče, zjistili, že jen za poslední 4 měsíce byl již počtvrté chycen při řízení vozidla. Jednou z toho i vážně v centru Hradce Králové havaroval (zpráva zde). Muž nikdy nevlastnil řidičské oprávnění a od roku 2005 má soustavně udělován zákaz řízení. Ten poslední měl vypršet až v roce 2024. Jen v rejstříku trestů má již 12 záznamů jak za majetkovou trestnou činnost, tak i za maření výkonu úředního rozhodnutí.

Včerejšího dne vyšetřovatel podal kvůli důvodné obavě, že bude obviněný muž trestnou činnost opakovat, podnět ke státnímu zástupci na uvalení vazby. V dnešních dopoledních hodinách soudce návrhu státního zástupce vyhověl a muž bude stíhán vazebně.

