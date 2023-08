Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Silák ze Speciální jednotky Temelín opět zazářil

Jihočeský kraj - Na Světových policejních a hasičských sportovních hrách byl dvakrát zlatý.

Vrchní inspektor Speciální jednotky Temelín, ppor. Bc. Jan Pinc patří dlouhodobě k nejúspěšnějsím policejním sportovcům, a to nejen jihočeským. Mimořádných úspěchů dosahuje i na evropské a dokonce celosvětové úrovni. Své kvality předvádí i v letošním roce.

V těchto dnech se vrátil ze Světových policejních a hasičských sportovních her (WPFG 2023), které se tentokrát konaly ve Winnipegu v Kanadě ve dnech 28. července až 6. srpna. Her se zúčastnilo 8 500 sportovců z 50 zemí světa a soutěžilo se v šedesáti sportech. Jihočeský policista Jan Pinc soutěžil ve dvou disciplínách - Bench press a Pusch pull. Přičemž Push pull je složen ze dvou disciplín - Bench press a mrtvý tah. Obě disciplíny probíhaly bez podpůrného vybavení (RAW) dle pravidel silového trojboje. Jan Pinc v obrovské konkurenci předvedl skvělý výkon, když v Bench pressu bral zlatou medaili za výkon 172,5 kg. V disciplíně Pusch pull vyhrál rovněž první místo, když zvedl 270 kg a zároveň tímto výkonem vytvořil nový rekord těchto her ve své katergorii v disciplíně "mrtvý tah".

V letošním roce se zúčastnil i dalších významných závodů. V květnu se v Jižní Africe konalo Mistrovství světa v Bench pressu masters (IPF), kde Jan Pinc rezeprezentoval Českou republiku. Předvedl skvělý výkon a všechny své soupeře porazil, stal se tak mistrem světa.

V červenci zamířil do Plzně, kde se konalo MIstrovství Evropy masters v silovém trojboji (EPF). Opět pan Pinc reprezentoval Českou republiku. V celkovém umístění obsadil úctyhodné 2. místo. Dále v disciplíně dřep - 2. místo, bench press - 2. místo a mrtvý tah - 2. místo. K tomu přidal ještě 2. místo v soutěži národů družstev. Je potřeba připomenout, že pan Jan Pinc drží v disciplíně silový trojboj evropský rekord hodnotou 932,5 kg v součtu.

Pan Jan Pinc svými mimořádnými výkony skvělým způsobem repezentuje Krajské ředitelství policie Jihočeské policie a zároveň jméno Policie ČR ve světě. Za to mu patří obrovský obdiv a poděkování.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. srpna 2023

Odkazy do noveho okna 1 Jan Pinc (1) Detailní náhled 2 Jan Pinc (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem