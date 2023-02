Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Silák topenář

MOSTECKO - Teď mu hrozí pětiletý trest.

Před koncem roku projevil fyzickou zdatnost za účelem naplnění své peněženky 39letý muž z Litvínova. Ten si podle policistů vytipoval 7 neobývaných bytových jednotek, do kterých se „na oko“ a na velmi krátkou dobu nastěhoval. Z litvínovských bytů měl během pěti dnů odmontovat, rozřezat a odcizit 24 litinových radiátorů včetně indikátorů vytápění. Majiteli nemovitostí způsobil hmotnou škodu téměř 350 tisíc korun. Policisté na případu intenzivně pracovali a všechen nashromážděný důkazní materiál vedl přímo k dané osobě. Litvínovan nemá oplétačky se zákonem poprvé. Okresním soudem v Mostě, ale i Krajským soudem v Ústí nad Labem byl několikrát potrestán, a to zejména za majetkové delikty. Poslední odsuzující rozsudek padl teprve v září loňského roku. Od mosteckého vyšetřovatele si převzal sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádež. Vzhledem způsobené škodě může v případě dalšího odsouzení koukat na topení ve vězení až po dobu pěti let.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

2. února 2023

vytisknout e-mailem