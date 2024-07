Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Shodil seniorku z eskalátorů a v klidu odešel pryč

Pražští policisté pátrají po neznámém muži, který zapříčinil pád seniorky z eskalátorů, při kterém si způsobila vážná zranění vyžadující operaci.

Minulé úterý, krátce před sedmou hodinou večerní, neznámý muž zřejmě vlivem opilosti zavrávoral na eskalátorech ve stanic metra Florenc a zapříčinil pád třiaosmdesátileté ženy. Ostatní cestující velmi rychle zareagovali, okamžitě eskalátory zastavili a poskytli poškozené první pomoc. Jediný kdo se o ženu nezajímal byl právě ten muž, který měl její pád na svědomí a v klidu pokračoval v odchodu z metra. Poškozená utrpěla velmi vážná zranění, která si vyžádala i operativní zákrok.

Policisté z místního oddělení Žižkov ve spolupráci s detektivy z 1. oddělení Prahy III zajistili kamerové záznamy a začali po neznámém muži okamžitě pátrat. Do současné chvíle se jim ho ale za využití všech operativně pátracích prostředků nepodařilo vypátrat, a tak žádají o pomoc širokou veřejnost.

Popis hledaného: muž světlé pleti, věk přibližně 50 let, střední postavy, tmavé prošedivělé vlasy, který byl oblečen do modrých montérek a zeleného trika. Na zádech měl zelený batoh a na krku řetízek. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.

Neznámému muži hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až dvouletý pobyt za mřížemi.

Video s hledaným mužem.

por. Richard Hrdina - 22. července 2024

vytisknout e-mailem