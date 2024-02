Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Shodil ho do kolejiště metra

Policisté pátrají po neznámém muži, který znemožňoval poškozenému vylézt z kolejiště metra a poté co se mu to povedlo, strčil ho zpět.

Zcela nepochopitelný incident se odehrál 16. ledna ve stanici metra Hlavní nádraží. Krátce po osmé hodině večerní jeden z cestujících vhodil do kolejiště neznámý předmět, za kterým seskočil mezi koleje a na druhé straně chtěl opět vylézt zpět na nástupiště. Toho si všiml neznámý muž a začal mu ve vylézání bránit. Rukama ho strkal zpět a shazoval mu mezi koleje i jeho osobní věci. Ve chvíli, kdy se napadený konečně dostal zpět na nástupiště, neznámý útočník ho velmi hrubým způsobem srazil opět dolů, kde zůstal chvíli nehybně ležet. Naštěstí se po chvíli probral a stihl vylézt zpět dřív, než přijela další souprava. Do té pak napadený nastoupil a odjel neznámo kam.

Celého incidentu si všiml pozorný cestující, který to nahlásil na tísňovou linku. Policisté z místního oddělení Wilsonovo nádraží v rámci prověřování zajistili kamerové záznamy, na kterých je celá událost velmi dobře zachycena. Do současné doby se jim ale nepodařilo oba muže vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud kohokoliv z této dvojice poznáváte, nebo máte informace, které by vedly k jejich nalezení, kontaktujte prosím linku 158.

Neznámému útočníkovi hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 16. února 2024

