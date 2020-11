Sháníte dárky na internetu? Nenaleťte podvodníkům

Online nákupy se stávají fenoménem doby. Jejich strmé nárůsty obchodníci každoročně zaznamenávají v předvánočním období. V letošním roce navíc do virtuálních prodejen vyhnala pandemie i mnohé zaryté odpůrce internetových nákupů. Stejně tak to ale do kyber prostoru láká mnohé podvodníky. Na co si dát pozor, abyste se místo balíčku s očekávaným dárkem nedočkali například cihly? A vyplatí se platit na dobírku?

Výběr e-shopu a ověřování spolehlivosti.

Pokud jste si vyhlédli zboží v dosud nevyzkoušeném e-shopu, pečlivě před vytvořením objednávky ověřte věrohodnost prodejce. Zaměřte se na úroveň webových stránek, jejich jazykovou úroveň, ale také na obchodní podmínky a kontaktní údaje. Název domény můžete ověřit také v seznamu rizikových e-shopů, který na svých webových stránkách zveřejňuje Česká obchodní inspekce.

Stoprocentně se nelze spoléhat na hodnocení zákazníků. Stává se, že i podvodníci první objednávky uspokojí, aby vytvořili důvěru e-shopu. I podvodné online obchody tak z počátku mohou mít několik kladných hodnocení. Varující může být také podezřele nízká cena vyhlédnutého zboží. Pokud se vám v internetovém obchodě cokoliv nezdá, poohlédněte se raději jinde.

Platba objednávky

Základní pravidla se vyplatí dodržovat také pro placení objednávek. Při prvním nákupu na nevyzkoušeném e-shopu plaťte raději na dobírku. Za dobírku bývá sice účtován poplatek, ale pro podvedeného představuje tento způsob platby větší jistotu vrácení peněz.

Obezřetnost se vyplatí i při online platbách. Všímejte si, zda přenos dat probíhá na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl). Vždy ověřte, zda vás webové stránky navádějí na bezpečnou platební bránu nebo zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure. S nikým nesdílejte informace o platební nebo kreditní kartě a rozhodně ignorujte výzvy k zaslání skenu platební karty nebo osobních dokladů.

Doručení objednávky

S rozbalením zásilky neotálejte a co nejdříve ověřte, zda jste obdrželi požadované zboží. Pokud po otevření balíčku zjistíte, že jste naletěli podvodníkovi, okamžitě jednejte a kontaktujte Policii České republiky. Policisté mohou zajistit hotovost, kterou jste předali na poště nebo obdobném výdejním místě nebo doručovateli. Kroky k zadržení transakce lze v těchto případech provést i v případě online platby. Některé banky zadrží platbu i na základě informace klienta. V obou případech platby platí, že je třeba reagovat co nejrychleji. Jakákoliv prodleva snižuje šanci na vrácení peněz.

Jak ochránit své budoucí nákupy a online transakce?

Chraňte před zneužitím své přístupové údaje. Pro různé přístupové účty používejte odlišná hesla. Hesla se snažte pravidelně obměňovat a nikomu je nesdělujte.

Pokud se dostanete do spárů podvodníka, nenechávejte si to pro sebe ani v případě nižších částek. Řešte věc s Policií České republiky. Škody způsobené jedním pachatelem se v těchto případech sčítají a je možné, že podvodníka, který připravil o peníze vás, mají policisté již v hledáčku. Chráníte tak bezpečí budoucích nákupů svých i ostatních.

Zvážit můžete také pojištění internetových rizik pro případ, že byste se při svých příštích online nákupech nebo jiných činnostech v internetovém prostředí přeci jen stali obětí trestné činnosti.

Další rady a návody jak nakupovat online bezpečně

Problematice bezpečných online nákupů se pochopitelně věnuje celá řada subjektů. Za nás můžeme doporučit například již zmiňované webové stránky České obchodní inspekce, informace projektu Kraje pro bezpečný internet nebo osvětový projekt sdružení CZ.NIC.

pplk. Veronika Hodačová

27. 11. 2020

