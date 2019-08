Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Seznamka přes internet dopadla pro ženu špatně

BLANENSKO: Podvodník vylákal od seniorky nemalé peníze.

Na policisty z obvodního oddělení v Blansku se tento týden obrátila žena s oznámením, že byla podvedena. Celá událost se začala odehrávat v průběhu roku 2017, a to když dvaasedmdesátiletou ženu z Blanenska oslovil muž přes inzerát na jednom ze seznamovacích serverů. S novou známostí cizí národnosti si začala dopisovat. V letošním roce na přelomu letních prázdnin přislíbil muž seniorce odměnu ve výši padesát tisíc eur za to, že u sebe uschová kufr s finanční hotovostí téměř milion eur a třicet tisíc liber. Sdělil jí, že zásilku s penězi by odeslal na její adresu a po zahraniční služební cestě by si jej osobně vyzvednul. Tato legenda však měla jeden háček. Muž po ženě vyžadoval nejdříve peníze, a to údajně na uhrazení celních a bezpečnostních poplatků. Žena tak učinila a postupně začala finance odesílat na několik účtů, které jí podvodník uvedl. V posledním mailu, který obdržela ze strany údajného policejního prezidenta, měla uhradit další částku na náklady k proclení, a to přes sto třicet tisíc korun. Žena již pojala podezření, že něco není v pořádku a celou věc oznámila na policii. Poškozená tak přišla o pětatřicet tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

Nabádáme občany na rizika spojená s komunikací na sociálních sítích. Anonymita internetu umožňuje podvodníkům jednoduše vyhledávat potenciální oběti. Pachatelé při komunikaci se snaží své nové známosti přesvědčit a pod různými legendami či záminkami mohou vyžadovat peníze.

por. Lenka Koryťáková, 29. srpna 2019

vytisknout e-mailem