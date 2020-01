Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Setkání starostů a tiskový briefing

PRAHA VENKOV JIH – V Jesenici proběhlo setkání starostů jednotlivých obcí se zástupci Policie České republiky

Na základě pozvání k pracovnímu setkání zástupců vedení jednotlivých obcí a Policie České republiky proběhlo předání informací k problematice vloupání do rodinných domů, ke kterým dochází v lokalitách jihovýchodně od Prahy. Policie České republiky vnímá, že tato trestná činnost výrazně zasahuje do osobní integrity a soukromí obyvatel. Z tohoto důvodu byli pozváni starostové všech obcí, které se nacházejí v lokalitě územního odboru, neboť se tento problém může dotýkat i sousedních obcí, v kterých k této trestné činnosti nedošlo.

Za Policii České republiky se setkání zúčastnil náměstek ředitele pro trestní řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. Ing. Jan Krejčí, MBA, za vedení územního odboru Praha venkov JIH plk. Mgr. Stanislav Vondrák, plk. Mgr. Miroslav Havránek. Dále i vedoucí oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování npor. Mgr. Lukáš Filip.

Plk. Ing. Krejčí hovořil k celkové bezpečnostní situaci v rámci Středočeského kraje a k přijatým preventivním opatřením ze strany středočeského krajského ředitelství policie k řešení této situace. Doplňující informace byly poskytnuty ze strany vedení územního odboru, včetně početních údajů k případům vloupání do rodinných domů v této lokalitě. K samotným případům trestné činnosti, šetřené kriminalisty územního odboru, přednesl npor. Filip.

Během setkání byla připomenuty zásadní preventivní rady a doporučení, která mohou případně snížit riziko vloupání do objektů rodinných domů. Mezi ty patří:

v případě, že občané zaznamenají pohyb cizích osob, vozidel, nebo nestandardní jednání, aby opravdu neprodleně kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158,

nesdělovali informace (ani prostřednictvím sociálních sítí), kdy budou mimo domov,

pokud mají v domě bezpečnostní systémy, alarmy, aby je aktivovali i při sebekratším vzdálení se z domu,

případně předali policistům záznamy z kamerových systémů, nebo i palubních kamer z vozidel, kde mohou být zachyceny cizí osoby, případně vozidla.

Současně apelujeme na občany, aby v případě, že již k vloupání do jejich domu dojde:

dovnitř nevstupovali a okamžitě se spojili s policisty na tísňové lince 158,

před příjezdem policie nemanipulovali s předměty v bytě či domě (z důvodu zajištění stop) a cokoliv uklízeli.

Další preventivní informace o tom, jak si řádně zabezpečit svůj dům, byt nebo objekt, náležející k obydlí, naleznete například na stránkách www.policie.cz nebo www.stopvloupani.cz. Problematikou majetkové trestné činnosti se zabývá také preventivní projekt ,,Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ Projekt se kromě návodů na ochranu rekreačních objektů zaměřuje také na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku. Součástí projektu je také mobilní aplikace ,,Zabezpečte se“, která je dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek. Aplikace byla v letošním roce rozšířena o několik informací navíc.









por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

6. ledna 2020

vytisknout e-mailem