Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Setkání starostů a policistů

MOSTECKO - Vzájemná výměna informací je důležitá.

V úterý proběhlo v areálu Skupiny základních kynologických činností Braňany-Kaňkov tradiční setkání představitelů policie Územního odboru Most a zástupců samospráv měst a obcí. Jinak každoroční, se letošní schůzka uskutečnila po dvouleté pauze, která byla způsobena covidovými opatřeními. Pozvání přijali i primátor Statutárního města Most Ing. Marek Hrvol, starostka města Litvínov Mgr. Kamila Bláhová a ředitel Městské policie Most.

Ředitel Územního odboru Most plk. Mgr. Jiří Volprecht v úvodu představil přítomným, již známým tvářím z řad starostů, ale ti těm nově zvoleným, vedoucí pracovníky jednotlivých policejních organizačních součástí napříč celým mosteckým okresem. Setkání má za úkol seznámit zástupce samospráv s aktuálním vývojem bezpečnostní situace na teritoriu okresu Most, výměnu informací a získání podnětů ke zlepšení policejních činností na teritoriu. První otevřené téma se týkalo personálního stavu policistů. Aktuální naplněnost mostecké policie je 87%, průměr v rámci Krajského ředitelství Ústeckého kraje činí 84%. Tento podstav je již několik let prakticky neměnný. Plk. Mgr. Volprecht představil množství náborových aktivit, kterými se mostecká policie snaží oslovit potencionální uchazeče a aktuální benefity pro nastupující policisty. Současně přítomné požádal o zveřejnění náborových materiálů na svých obcích. Následně byla představena data, týkající se vývoje kriminality v okrese. Ačkoliv v roce 2022 došlo v našem okrese k meziročnímu zvýšení nápadu trestných činů o 19.6%, celkově nápad ještě nedosáhl hodnot v období před epidemií Covid-19. Obdobná situace je i v případě přestupkových jednání. Pan plukovník přednesl i aktuální informace o současném tématu, kterým je problematika migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a nastínil, jaká mimořádná opatření byla ze strany Policie ČR v této věci činěna. V okrese Most bylo v uplynulém období přihlášeno k pobytu 2 960 uprchlíků z Ukrajiny. Lze konstatovat, že tento příliv nikterak významněji bezpečnostní situaci v našem okrese neovlivnil. Nebyly rovněž zaznamenány žádné významné události, které by naznačovaly nevraživost či zhoršení vztahů mezi uprchlíky a občany České republiky. Pan ředitel v závěru hosty ubezpečil, že i přes podstav policistů je v našem okrese bezpečnost obyvatel a dostupnost služeb policie zajištěna. Zástupcům samospráv byla rovněž předána každoroční Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a pořádku na území okresu Most za rok 2022. V závěru setkání byl dán prostor pro pana primátora a pro starosty. Ti neváhali a vznesli směrem k panu Volprechtovi několik dotazů, které byly odpovězeny.

Policisté doufají, že tato setkání budou probíhat i nadále, neboť vzájemná výměna informací je vždy v zájmu našich občanů.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

8. února 2023

