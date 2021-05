Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sestřička přinášela léky a odnášela si zlato

České Budějovice - Pro staříky byla andělem, ale zachovala se jako straka.

Personál jednoho seniorského pečovatelského domu na okrese České Budějovice zaznamenal časté hledání šperků svých seniorských pacientů. Občas se to stane, že si babička vzpomene na nějaký prsten či náramek, ke kterému má citový vztah a je celá nervózní, že ho nemůže zrovna najít. Než se vše ověří, zda ho třeba nedala příbuzným, vlastně se nic neděje. Případy se, ale opakovaly, ztracených šperků přibývalo a tak se vedení domu v tichosti obrátilo na českobudějovické kriminalisty. Kriminalisté zjistili, že se během ledna loňského roku minimálně v osmi případech seniorům ztratily zlaté šperky a také se dva staříčci nedokázali dopočítat připravené hotovosti v peněžence, určené pro vnoučata.

Kriminalisté začali tedy tipovat mezi návštěvami, zaměstnanci, až přišla informace o relativně nové sestřičce, která má vždy dost peněz. Policisté jí vysledovali až do zlatnictví, kupodivu nenakupovala, ale prodávala staré poškozené šperky jako zlomkové zlato. No a to spadla klec. Z hovorné sestřičky anděla se vyklubala zákeřná straka. Minimálně v deseti případech prohledala pokoje a skříně staříčků, hledala krabičky, šperkovnice, kožené pytlíčky a odnesla si vždy jeden či dva kousky zlatých šperků, chtěla být totiž nenápadná. Dohromady si při svých pokračujících krádežích přišla na bezmála 50 000 korun. Kriminalisté jí obvinili z trestných činů porušování domovní svobody a pokračující krádeže. Aktuálně čeká na soudní řízení. No a u staříčků už samozřejmě nepracuje.

Kriminalisté také poděkovali zaměstnancům pečovatelského domu, jejich všímavý a rozvážný přístup pomohl dopadnout tuto zlodějku.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

9. května 2021

vytisknout e-mailem