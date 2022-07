Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Šestimilionová škoda a 60 podvedených

PARDUBICKÝ KRAJ - Kriminalisté z Ústí nad Orlicí si na pražském letišti počkali na 20letého muže, který podvedl více jak 60 lidí. Toto číslo ani šestimilionová škoda nemusí být konečná, hospodářští kriminalisté mají podezření, že se ještě navýší.

Čeho se měl dopouštět? Mladý muž přišel na to, jak nelegálně získat peníze, aniž by musel chodit do práce. Během své „podnikatelské kariéry“ měl vylákat od poškozených nemalé finanční prostředky se slibem „pohádkových“ zisků. Garantoval výhodné investice na burze, finanční poradenství spočívající v tom kam investovat a kdy vklad ukončit, výnosy z nákupů kryptoměn a podobně. K tomu využíval několik profilů a bankovních účtů. Jemu se peníze na účtech množily, ale klienti čekali na slibovaný „ i osminásobný“ výnos marně. Žádné investice ke zhodnocení vkladů neprováděl, peníze užíval pro svou vlastní potřebu.

"Dařilo" se mu 2 roky, nosil drahé značkové oblečení, cestoval i po světě, ale na návrat z Řecka určitě nezapomene. Na letišti v Praze ho překvapili kriminalisté. Jeho výraz neskrýval zděšení, když cvakla služební pouta.

Od středy do pátku následovaly potřebné procesní úkony, přespal v policejní cele a v pátek odpoledne o jeho osudu rozhodoval soudce.

Před orgány činnými v trestním řízení za toto jednání ale nestál poprvé. Už před měsíci byl obviněn. Tehdy sliboval, že se to už nebude opakovat. Jelikož byl netrestaný (bezúhonný) a šlo o první protiprávní jednání, do vazby nešel - trestní stíhání z rozhodnutí vyšších instancí i přes podnět policistů k vazbě probíhalo na svobodě.

Nejspíš se nepoučil, šanci být do rozhodnutí soudu na svobodě nevyužil a v okrádání „klientů“ pokračoval. I když znovu padala slova, že tentokrát si plně vážnost situace uvědomuje, vazební věznici se už nevyhnul. Jaké bylo jeho vysvětlení jeho pokračování? Chtěl prý přestat, ale na vysoký příjem si zvykl natolik, že mu peníze chyběly a neuměl bez nich existovat. Za podvod mu vzhledem k výši škody hrozí až osmiletý pobyt ve vězení.

Buďte obezřetní, nikomu cizímu peníze neposílejte a nebuďte tak důvěřiví.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

26. července 2022

