Šestatřicetiletý recidivista zkusil porovnat síly s eskalátory

Vyhýbal se nástupu do výkonu trestu, kradl po celé Praze a utíkal policistům. Osudnými se mu staly až pražské eskalátory.

Policisté z místního oddělení Krakovská řešili na začátku srpna sérii vloupání na Václavském náměstí, kterou měl na svědomí neznámý muž. V průběhu jedné hodiny se vloupal do celkem čtyř objektů, kde zanechal škody za desítky tisíc korun. Nejprve se vloupal do hotelu, kde pod smyšlenou legendou vylákal z hotelového pokoje hosta a poté se mu pokusil vykrást pokoj. Poté pokračoval dál do prodejny knih, kde rozbil skleněnou vitrínu a odcizil několik sad luxusních plnicích per. Po této krádeži zamířil přes střechy budov do dalšího hotelu, kde vypáčil dveře, ale byl vyrušen ostrahou. V dalším hotelu pak rozbil balkónové dveře a z pokoje odcizil mobilní telefon.

Když na místo první krádeže dorazili policisté z místního oddělení Krakovská, zajistili kamerové záznamy, na kterých byl podezřelý muž zachycen, a začali po něm okamžitě pátrat. Jeden z policistů během několika málo minut na ulici zahlédl muže, který odpovídal popisu podezřelého, a tak se za ním vydal. Ten na nic nečekal a zaběhl do stanice metra Můstek. Podezřelý muž se nechtěl nechat chytit za žádnou cenu a před policistou utíkal snad všemi chodbami ve vestibulu. Oba předvedli výkon hodný atletů a po několika seběhnutých a znovu vystoupaných schodištích, běhu po eskalátorech a hry na schovávanou za nástupištními pilíři, zvítězil ten, kdo měl více rozumu a zkušeností. Pronásledovaný se totiž pokusil setřást odhodlaného policistu tím, že vyběhne dlouhé eskalátory. Nevšiml si však, že jedou opačným směrem. Zkušený policista věděl, že po takovém fyzickém výkonu se nemá cenu o vyběhnutí ani pokoušet a tak si dole počkal na svou chvíli. Mladý muž mezitím přibližně pět metrů od něj běžel na místě a trénoval techniku jako na běžeckém trenažeru. Postupem času se vzdálenost mezi nimi začala zkracovat a síly ubývaly. Nakonec přijel naprosto vyčerpaný k připravenému policistovi, který muže zpacifikoval a za pomoci hlídky cizinecké policie ho společně omezili na osobní svobodě.

Lustrací zjistili, že se jedná o šestatřicetiletého recidivistu, který je v celostátním pátrání, protože se vyhýbá nástupu do výkonu trestu, kam ho poslal soud na osmnáct měsíců za majetkovou trestnou činnost. Z vazby, která na něj byla uvalena, tak putoval rovnou do výkonu trestu, který se mu může prodloužit, po dalším stání u soudu, až o další tři roky.

nprap. Richard Hrdina – 16. července 2022

