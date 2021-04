Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Šestatřicetiletý muž skončil za mřížemi

BENEŠOVSKO- Výčet jeho trestné činnosti je opravdu pestrý

Benešovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže, kterého viní hned z několika činů, a to pokračujícího přečinu krádeže, přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci.

V listopadu roku 2020 měl ze zaparkovaného sanitního vozu odcizit batoh, peněženku, ve které bylo několik platebních karet a finanční hotovost 21 tisíc korun, dále léky a služební reflexní bunda.

Dále měl 11. ledna roku 2021 překonat oplocení rodinného domu, vstoupit do domu a zde následně odcizit hotovost ve výši půl milionu korun a několik parfémů.

Ve třetím případě se pak šestatřicetiletý muž měl v březnu 2021 vloupat do prostor zimního stadionu, u kterého vypáčil dvoukřídlé dveře, zde odcizil tablet, nafukovací kompresor míčů, finanční hotovost, alkoholické nápoje, potraviny, ale i charitativní pokladničku, ve které byla finanční hotovost kolem 3 tisíc korun. I přesto, že zalepil některé kamery, byl dalšími kamerami na místě zachycen a to dokonce dvakrát.

Usilovnou prací benešovských kriminalistů se podařilo zajistit dostatek důkazů a stop a následně při provedené domovní prohlídce i několik předmětů pocházející z trestné činnosti a muž tak skončil ve vazbě. Policisté prověřují i další trestnou činnost na Benešovsku a zjišťují, zda muž nemá na svém kontě i nějaké další skutky.

Již v minulosti byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky, které si odpykal za obdobnou trestnou činnost. Nyní mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na 2 roky až 8 let.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

29. dubna 2021

