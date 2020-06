Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Šestadvacetiletá řidička narazila do směrového sloupku a do zděného plotu

SVRČOVEC - Policisté ji vyzvali k dechové zkoušce. Odborné měření elektronickým přístrojem ukázalo výsledek 2,05 promile alkoholu v krvi.

Dne 6. června 2020 v 03:45 hodin jela šestadvacetiletá řidička se svým vozidlem tovární značky Alfa Romeo po pozemní komunikaci ve směru od obce Dolany na obec Svrčovec. Nepřizpůsobila rychlost jízdy a při projíždění pravotočivé zatáčky před obcí Svrčovec dostala s vozidlem smyk. Levým bokem vozidla poškodila směrový sloupek a dále ve smyku vyjela vpravo mimo komunikaci, kde narazila čelně do zděného plotu rodinného domu. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Policisté šestadvacetiletou ženu za volantem vyzvali k dechové zkoušce. Odborné měření elektronickým přístrojem bylo s pozitivním výsledkem 2,05 promile alkoholu v krvi. Doznala požití alkoholu, a to že vypila čtyři půllitry patnáctistupňového piva před jízdou. Žena byla zajištěna a převezena do nemocnice, kde se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. Celková škoda na vozidle, směrovém sloupku a zděném plotu byla vyčíslena na 91 tisíc korun. Klatovští dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se dále zabývají.



8. června 2020

