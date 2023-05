Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Sérii vloupání objasněna

Objasnění série celkem 16 skutků, vloupání do osobních vozidel, krádeží vozidel a krádeží jízdních kol si na účet připsali kriminalisté z SKPV OŘP Prahy III, konkrétně z 6. oddělení specializujícího se na autokriminalitu. Viditelně odložené cennosti v autech jsou lákadlem pro zloděje. Násilné vniknutí do vozu není pro zloděje problém. Čas ani místo nehraje roli. Nedávejme proto zlodějům šanci, a to nejen na parkovištích u obchodních domů, ale i kdekoliv jinde.

Kriminalisté v rámci toho případu objasnili také dvě krádeže osobních vozidel, kdy v obou případech byla vozidla policií nalezena a vrácena majitelům. V dalších dvou případech byly kriminalisty objasněny krádeže jízdních kol z koláren.

Na stopu pachatelům kriminalisty přivedly poznatky z operativě pátrací činnosti a v několika případech i zajištěné stopy nebo kamerové záznamy z místa činů. Po vyhlášení pachatelů do celostátního pátrání následovalo jejich zadržení, kdy jeden z mužů byl ozbrojen dokonce dvěma plynovými pistolemi, které byly taktéž odcizené.

Za trestnou činnost s celkovou škodou přes 1.200.000,- Kč si obvinění z přečinů krádeže vloupáním, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku převzala trojice recidivistů ve věku 25, 32 a 38 let.

Trojici pojí poměrně rozsáhlá trestní minulost, kdy všichni tři byli již opakovaně soudně trestáni za majetkovou trestnou činnost. Muži se primárně zaměřovali na vloupání do vozidel, kdy se podezřelí do vozidel dostávali po rozbití některého z oken vozidla. Z nich následně brali vše, co mělo nějakou hodnotu.

Dva nejaktivnější z mužů, kteří figurují ve všech objasněných skutcích, nyní čekají na soudní jednání ve vězení, kde si již odpykávají tresty za dřívější majetkovou trestnou činnost. Trestní stíhaní u posledního z trojce, je vedeno na svobodě. V případě odsouzení hrozí všem trest odnětí svobody až na 5 let.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 23. 5. 2023

