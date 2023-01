Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sérii vloupání do rodinných domů objasnili kriminalisté

České Budějovice - Pachatel je známý recidivista, tentokrát mu hrozí až pět let za mřížemi.

Sérii vloupání do několika domů v těchto dnech ve spolupráci s obvodními odděleními Lišov, Suché Vrbné, Český Krumlov a Lipno nad Vltavou objasili českobudějovičtí kriminalisté. Konkrétně se jedná o 5 rodinných domů na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, které se staly v listopadu 2022 terčem útoku neznámého zloděje. Pachatel se do domu dostal vždy za použití násilí, nejčastěji rozbitím či vypáčením okna. Vybral si domy v obci Hůry, Rudolfov, Český Krumlov a Vráto. Objekty vždy prohledal a pak kradl především peníze a šperky. Nepohrdl však ani elektronikou nebo nejrůznějším nářadím. Celková škoda, kterou svojí protiprávní činností způsobil, dosáhla výše bezmála 405 000 korun. Kriminalisté i policisté na případech intenzivně pracovali a v krátké době se jim podařilo zjisitt, že skutky má na svědomí muž (45 let) z Českokrumlovska, který obdobnou trestnou činnost nepáchal poprvé a byl za ni odsouzen k trestu odnětí svobody, který v polovině roku 2021 vykonal. Tentokrát je obviněn z trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Pachatel je stíhán na svobodě.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

19. ledna 2023

