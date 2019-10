Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Sérii krádeží policisté objasnili

JIHLAVSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Jihlavští kriminalisté objasnili trestnou činnost devětadvacetiletého muže, který má na svědomí vloupání do různých objektů v Jihlavě. Jedná se o recidivistu, který byl v srpnu propuštěn z věznice, kde si odpykal trest za předchozí trestnou činnost, a v září už se dopouštěl dalších krádeží. Podezřelého muže policisté zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání, obviněn byl ze spáchání dvou trestných činů. Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby, na svobodě tak pobyl pouze necelé dva měsíce.

Objasnit trestnou činnost se kriminalistům podařilo zejména důsledným operativním šetřením a vyhodnocením získaných poznatků a informací. U čtyř případů vloupání, ke kterým došlo na přelomu září a října v Jihlavě, prověřováním zjistili, že mají shodného pachatele. Podezřelého muže kriminalisté na základě šetření vypátrali, minulý týden ho zadrželi a skončil v policejní cele.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého devětadvacetiletého muže z Jihlavska. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci,“ řekl npor. Ing. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již téměř desetkrát soudně trestaný, převážně za majetkovou trestnou činnost. Naposledy byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který si odpykal v druhé polovině letošního srpna. Poté, co opustil brány věznice, ale ve velmi krátké době opět začal páchat další trestnou činnost.

Muž je obviněn z toho, že se v době od poloviny září do poloviny října vloupal v Jihlavě ve čtyřech případech do různých objektů. „Jednalo se o stavební buňku u sportovního zařízení, zaparkované vozidlo, prodejní automat a stánek s občerstvením,“ přiblížil por. Bc. Martin Jůzl, komisař oddělení obecné kriminality. Ve stavební buňce, která slouží jako prodejna, odcizil obviněný muž oblečení, z vozidla flash disk a kabel, z automatu si odnesl peníze a cukrovinky a finanční hotovost odcizil také ze stánku s občerstvením. Do všech objektů se dostal za použití násilí, a to po rozbití skla nebo vypáčením okna či zajišťovacího krytu. „Při vloupáních vznikla celková škoda přes dvacet tisíc korun,“ dodal policejní komisař.

Odcizené peníze a oblečení muž používal pro svoji potřebu.

Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a poté policisté devětadvacetiletého muže eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky,“ zakončil vedoucí jihlavských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

22. října 2019

