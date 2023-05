Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sérii krádeží objasnili

CHOMUTOVSKO - Cizinec napáchal škody za čtvrt milionu.

Sérii trestné činnosti spáchané v Klášterci nad Ohří během uplynulého měsíce policisté objasnili. Od poloviny dubna se na policii obrátilo několik poškozených, jejichž majetek si vyhlédl neznámý pachatel. Ten pokaždé „pracoval“ v nočních hodinách, kdy vyrážel na různá místa s cílem něco ukrást. V jednom z barů tak odcizil mobilní telefon, který návštěvnice podniku nechala chvíli položený na stole bez dozoru. Stejné noci muže zaujalo nezajištěné jízdní kolo v hodnotě odhadnuté na 70 tisíc, jenž jeho majitel opřel o výlohu kavárny a šel dovnitř. Dotyčný tedy na kolo sedl a odjel. Okradený majitel sice z kavárny za pachatelem vyběhl, dostihnout se mu ho ale nepodařilo.

Předmětem zájmu tohoto původně neznámého muže však byly hlavně pozemky u rodinných domů, kam vnikl celkem šestkrát. V prvním případě vlezl do dvou odemčených aut zaparkovaných na pozemku u domu. Jedno z nich se neúspěšně pokusil nastartovat, a když to nevyšlo, tak alespoň odcizil dálkové ovladače od vrat. Z druhého vozidla po jeho prohledání sebral sluneční brýle. Ve stejné době a stejné ulici přelezl oplocení jiného pozemku, kde pouze otevřel neuzamčené dveře do domu a místo opustil. O pár dní později byl úspěšnější, z vloupání do garáže u rodinného domu si měl odnést vysokotlaký čistič, svářecí agregát a různé nářadí v celkové hodnotě přes 70 tisíc korun. Další tři jízdní kola a nářadí měl odcizit při vniknutí na dva pozemky u domů koncem měsíce. Napáchané škody se tak podle odhadu vyšplhaly na částku cca 250 tisíc korun.

Poslední návštěva cizího pozemku se mu ale vymstila a urychlila jeho dopadení. Kolem půl dvanácté v noci nezvaného hosta u svého domu totiž vyrušil jeho obyvatel. Dotyčný z místa sice utekl, avšak majitel domu zalarmoval městskou policii. Ta kromě vyslání své hlídky předala informaci také kláštereckým policistům, kteří ihned vyrazili na místo. Na nedaleké křižovatce si policisté všimli trojice mužů, z nichž jeden odpovídal popisu podezřelého. Po jeho zadržení se ukázalo, že dotyčný je skutečně mužem, jehož v souvislosti s popsanými krádežemi již měli v hledáčku kriminalisté. Zadržení v blízkosti místa činu tak dosud získané poznatky pouze potvrdilo. Následně provedená domovní prohlídka v obydlí podezřelého ukázala, že kriminalisté byli na správné adrese. V bytě totiž policisté část odcizených věcí nalezli a zajistili.

Osmadvacetiletý cizinec, který se navíc vydával za někoho jiného, se k trestné činnosti přiznal. Vyšetřovatel mu sdělil obvinění ze spáchání pokračujících trestných činů krádeže a porušování domovní svobody a dále z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci ve stadiu pokusu. Kromě toho policisté zjistili, že muž se na území České republiky zdržuje neoprávněně, protože byl již dříve vyhoštěn. Je tedy stíhán i pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Na základě podnětu vyšetřovatele soud obviněného poslal do vazby, kde si počká na rozsudek. Hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 4. května 2023

