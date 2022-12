Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Série vloupání objasněna

CHOMUTOVSKO - Obviněn byl recidivista, vyšetřován je vazebně; Mladá řidička v opilosti havarovala.

V posledních týdnech přijali policisté oznámení o několika vloupáních do různých objektů v okrese Chomutov, která byla spáchána neznámým pachatelem. Ten se postupně v říjnu a listopadu vloupal do sklepních kójí v bytových domech, do objektů v zahrádkářských koloniích nebo do garáže na stavební parcele. Z nich si odnášel například nářadí (motorovou pilu, úhlovou brusku, aku vrtačky), ale i detektor kovů nebo různý alkohol. V některých případech mu štěstí nepřálo a nic „vhodného“ k odcizení nenašel. Škody na odcizených věcech se v součtu vyšplhaly na 72 tisíc korun. Na dalších 11 tisíc byly vyčísleny škody, které pachatel způsobil, když na místa krádeží vnikal.

Provedeným šetřením se policisté dopracovali až k osobě podezřelého. Tím je 29letý recidivista z Chomutova. Krádeží se měl dopouštět přesto, že je „v podmínce“ také kvůli předchozí majetkové trestné činnosti.

Poté, co kriminalisté dotyčného dopadli, obvinil ho vyšetřovatel z pokračujících trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Následně podal podnět ke vzetí do vazby, s kterým se jak státní zástupce, tak soudce ztotožnili a recidivista je v současné době již za mřížemi vazební věznice. V případě odsuzujícího rozsudku by se mu čekání na svobodu mohlo protáhnout až na tři roky.

Mladá řidička v opilosti havarovala

Chomutovští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky teprve 20leté řidičce, která v listopadu v pozdních večerních hodinách v ulici Bezručova nezvládla řízení osobního vozidla a havarovala. K nehodě došlo poté, co při průjezdu zatáčkou dostala smyk a vyjela mimo silnici. Tam narazila do sloupu veřejného osvětlení. Po nárazu se auto roztočilo a po několika otočeních kolem osy se zastavilo na protější straně silnice o obrubník. Řidičce, ani vedle ní sedící spolujezdkyni se naštěstí nic nestalo. Na vozidle však vznikla škoda vyčíslená na 45 tisíc korun, poškozením sloupu veřejného osvětlení byla způsobena čtyřicetitisícová škoda.

Dechová zkouška, kterou s řidičkou policisté po nehodě provedli, ukázala hodnoty přesahující 1,8 promile alkoholu.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 8. prosince 2022

