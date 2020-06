Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Série vloupání do sklepů objasněna

CHOMUTOVSKO - Obviněn byl 40letý recidivista.

V tomto měsíci zahájil vyšetřovatel trestní stíhání 40letého muže z Klášterce nad Ohří. Podle zjištění policistů má muž mít na svědomí několik vloupání do sklepních kójí, k nimž došlo v lednu a únoru tohoto roku právě v Klášterci nad Ohří.

K prvnímu vloupání došlo v ulici 17. listopadu, kde měl pachatel násilím vniknout do sklepních prostor panelového domu a tam se pak vloupat do jedné z kójí. Odtud odcizil jízdní kolo v hodnotě cca 9 tisíc korun.

Předmětem zájmu pachatele se pak stala ulice Olšová, také v Klášterci nad Ohří. V této lokalitě došlo ke dvěma vloupáním během několika dnů. V obou případech měl pachatel za použití síly vniknout do panelových domů a poté do jednotlivých sklepních kójí. Tentokrát však už nešlo o jednu kóji, ale o desítky. Mizely z nich různorodé věci, například lyže, elektrické vrtačky, router, rybářské potřeby, ale i méně hodnotné věci, jako trvanlivé potraviny, oblečení, obuv, prodlužovací kabel anebo dokonce tapeta. Do řady sklepních kójí se pachatel sice vloupal, avšak pouze je prohledal a nic z nich neodcizil.

Celkově byly škody způsobené odcizením věcí předběžně vyčísleny na více než 30 tisíc korun.

Další škody byly napáchány poškozením majetku v souvislosti s násilným vnikáním do uvedených objektů.

Po dopadení se dotyčný pod tíhou důkazů k vloupáním doznal a uvedl, že odcizené věci rozprodal náhodným osobám. Peníze získané z prodeje pak použil pro svoji potřebu.

Zodpovídat se bude z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Tento recidivista, který byl v roce 2019 propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za předchozí majetkovou trestnou činnost, by se tak za mříže mohl vrátit. Hrozí mu totiž odnětí svobody až na tři roky.

Chomutov 25. června 2020

