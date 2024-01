Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Série vloupaček objasněna

MOSTECKO - Muži hrozí pětileté vězení; Skončil na kolejích.

Mostečtí kriminalisté dotáhli do úspěšného konce případ rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Výsledkem je zahájení stíhání 35letého muže ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, porušování domovní svobody a krádež. Policisté ho viní z 15 skutků, kterých se měl dopustit na území Mostu. Vše začalo večerní výpravou na konci října loňského roku. To se obviněný pokusil z přízemní lodžie odcizit balení minerálních vod a pomůcek na cvičení. Tam byl vyrušen a akorát při útěku poškodil pletivo okolo bytového domu. V dalším páchání trestné činnosti pokračoval v listopadu, prosinci, ale i první týden již letošního roku. Jako objekty zájmu si vybíral zahradní přístavky u rodinných domů, sklepní prostory, bytové jednotky, ale i automobil, garáž nebo firemní skladové prostory. Desítky poškozených postrádali po návštěvě stíhaného mnoho věcí. Ten bral vše, o čem si myslel, že má nějakou hodnotu a co pobral. Mostečan odnesl mnoho kusů nářadí, zejména vrtaček. Bral také peníze, jízdní kola a elektrokoloběžky, pojízdnou sekačku, herní konzoli i potraviny. Nepohrdnul ani vánočním osvětlením nebo stanem. Lup obratem rozprodal a část vyhodil. Do napadených objektů se muž vloupal za užití násilí a poškozením zabezpečení napáchal mnoho škod. Celková škoda na majetku včetně odcizených věcí se vyšplhala na 135 tisíc korun. Na případu pracovali kriminalisté zabývající se touto problematikou. Při prověřování zajistili mnoho důkazního materiálu, které zanechal podezřelý na místech činu. Všechny stopy policisté pečlivě vyhodnotili a ty ukázaly prstem právě na obviněného. Vzhledem způsobené škodě hrozí Mostečanovi v případě uznání viny až pětileté vězení.

Skončil na kolejích

Mostečtí policisté vyjížděli v sobotu dvě hodiny po půlnoci k Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, kde měl být vůz Volkswagen na kolejišti. V místě, kde se otáčí tramvaj, byl řidič, který jel svým vozem ze zábavy do Teplic a prý špatně odbočil. Motorista ve věku 27 let skončil s automobilem zaseklý v kolejišti mimo vozovku a nebyl schopný další jízdy. Tím na sebe k jeho smůle upozornil. Policisté vyzvali muže, aby se podrobil testu na přítomnost alkoholu. Jeho řidičské umění bylo rázem vysvětleno. Přístroj totiž ukázal 1,6 promile. Uniformovaná hlídka ke všemu zjistila, že to není řidičův jediný problém. Ten má hned dva platné zákazy řízení motorových vozidel. První nabyl právní moc v listopadu loňského roku, o kterém rozhodl teplický magistrát. Druhý zákaz vydal Magistrát města Ústí nad Labem a je platný teprve několik dní. Tepličan vjel na vyřazenou kolej a nezpůsobil svým špatně zaparkovaným vozidlem žádnou škodu na majetku. Policejní hlídka ho ihned zadržela a převezla do cely. Po vystřízlivění si muž na obvodním oddělení Zahradní převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

16. ledna 2024

