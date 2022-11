Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

CHEBSKO – Jeden z mužů skončil ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 28, 31 a 40 let, které obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. U mužů ve věku 28 a 40 let dále zahájili trestní stíhání ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

Obvinění muži měli ve druhé polovině května letošního roku v Chebu vniknout do jednoho z domů, který procházel rekonstrukcí. Po prohledání měli z domu odcizit cívky nebo jízdní kolo a z místa odejít.

Čtyřicetiletý muž se měl v první polovině června letošního roku vydat na krádež sám. Vstoupit měl na Chebsku do panelového domu, sejít do sklepních prostor, kde měl překonat zámek u jedné ze sklepních kójí a z ní odcizit jízdní kolo. Ve druhé polovině srpna se měl dopustit další krádeže. V Chebu měl opět vniknout do sklepních kójí, ze kterých měl odcizit AKU vrtačku, segway nebo jízdní kolo. K další krádeži měli společně vyrazit osmadvacetiletý a čtyřicetiletý muž. Zaměřit se měli taktéž na sklepní kóje v Chebu. Poté, co se dostali do jedné z kójí, odcizili z ní elektrická jízdní kola, elektrickou koloběžku či powerbanky.

Osmadvacetiletý obviněný muž se měl na konci září letošního roku opět v Chebu dopustit další krádeže. Vstoupil do jedné z budov, kde došel do druhého nadzemního podlaží. Na chodbě měl překonat kovovou mříž, přičemž se dostal až před vstupní dveře jedné z místností. Z té poté odcizil například kávovar, počítač nebo hudební nástroje.

Poslední krádeže se měl osmadvacetiletý muž dopustit sám v první polovině listopadu letošního roku v Chebu. Poté, co vstoupil do budovy, se snažil vniknout do jednoho z kosmetických salónů, což se mu nepodařilo. Dále měl rozbít prosklené dveře jednoho z kadeřnictví. Z toho měl následně odcizit finanční hotovost, holicí strojky nebo kosmetiku.

Svým jednáním měli na odcizených a poškozených věcech způsobit celkovou škodu přibližně 150 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného osmadvacetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž, který byl již v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí mužům trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byli v minulosti za krádeže pravomocně odsouzeni.

nprap. Jan Bílek

14.11.2022

