Série krádeží objasněna

KARLOVARSKO – Co mohli, to odcizili.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvacetiletému a třiačtyřicetiletému muži ze Sokolovska. Staršímu muži bylo navíc sděleno podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Starší z mužů se měl od první poloviny ledna letošního roku do první poloviny února letošního roku na různých místech v Karlových Varech dopustit nejméně pěti krádeží. V jednom případě měl na veřejných toaletách poškodit mincovník, ze kterého měl odcizit finanční hotovost. Následně měl ještě na toaletách poškodit senzor osvětlení. Dále měl také vniknout do jednoho z barů, ze kterého měl po prohledání odcizit značkový reproduktor. Pár minut na to se měl muž pokusit vniknout do prodejny potravin. V tom se měl zpustit alarm a muž měl z místa utéct, aniž by stihl cokoliv odcizit. V dalším případě si měl v jedné z heren všimnout volně odloženého mobilního telefonu, který měl odcizit.

V posledním případě se měli oba muži vydat krást společně. Měli vniknout do suterénu jednoho z hotelů. Po prohledání měli z hotelu odcizit dvě jízdní kola a při odchodu ještě poškodit vjezdovou hotelovou závoru na parkovišti. Následně měli z místa utéct.

Tímto svým jednáním způsobili škodu přibližně 100 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí staršímu muži trest odnětí svobody až na dva roky. Trest odnětí svobody až na tři roky hrozí v případě prokázání viny mladšímu muži, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

15.2.2022

