Série krádeží objasněna

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání padesátiletého muže z Přerova, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se měl od druhé poloviny srpna do začátku prosince letošního roku dopustit na územní Karlovarského kraje nejméně osmi krádeží. Ve středu 31. srpna letošního roku měl v Chebu vstoupit do budovy jedné z poliklinik. V jedné z ordinaci si měl všimnout volně odložené kabelky, kterou si schoval za dveře. Tam z ní odcizil peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady. Při tom byl přistižen majitelkou kabelky, která ho následně pronásledovala až mimo prostor budovy, kde byl chycen náhodným kolemjdoucím.

O pět dní později měl přijít na jeden z festivalů, který se konal v Karlových Varech. Před jednou z budov si všiml odložené kabelky, kterou ihned odcizil. V té se nacházel mobilní telefon, osobní doklady poškozené, či platební karta. Ještě v den krádeže a den následující s odcizenou kartou provedl celkem pět plateb a dále se neúspěšně pokusil o výběr finanční hotovosti z bankomatu.

Ve druhé polovině listopadu letošního roku měl v Karlových Varech opět vstoupit do jedné z poliklinik. Na chodbě před ordinací si všimnul odloženého batohu s mobilním telefonem a osobními doklady, který odcizil a z místa utekl. O den později měl navštívit prostory lázeňského hotelu. Měl se dostat až ke skříňkám zaměstnanců, kde narazil na jednu neuzamčenou. Z té odcizil brýle a z místa odešel. O necelý týden později se měl do stejného hotelu vrátit. Opět se vydal ke skříňkám zaměstnanců, které už byly uzamčené a tak z místa odešel, aniž by stihl cokoliv odcizit.

Při dalších krádežích se měl zaměřit na obchodní domy a centra. Od čtvrtka 1. prosince do neděle 4. prosince letošního roku, tedy v rozmezí pouhých čtyř dní, měl v různých nákupních domech v Karlových Varech odcizit kabelky s mobilními telefony, finanční hotovostí nebo platebními kartami, které byly odloženy v nákupních košících. Z odcizených platebních karet měl následně provést čtyři platby. Pokusil se i o pátou, ta mu ale z důvodu zablokování platební karty nebyla povolena.

Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Karlových Varech byl včerejšího dne, tedy ve středu 7. prosince, dodán do výkonu trestu odnětí svobody pro jinou majetkovou trestnou činnost.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 40 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

Prevence:

• Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v nákupních vozících.

• Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.

• Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.

• Kabelky, tašky a batohy mějte řádně uzavřené.

• Batohy s penězi, mobilním telefonem a různými cennostmi nenoste na zádech, kam nevidíte.

nprap. Jan Bílek

8.12.2022



