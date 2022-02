Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

CHEBSKO – Odcizil vše, co našel.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže z Chebska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.

Obviněný muž se měl v době od první poloviny ledna do první poloviny února letošního roku, nejméně v pěti případech dopustit krádeží ve Františkových Lázních. Vloupat se měl hned ve dvou případech do objektu školní jídelny, odkud po prohledání odcizil různé druhy potravin, oblečení nebo také čipové karty. Muž měl dále vniknout do jedné z kanceláří školní jídelny, přičemž poškodil vstupní dveře.

Dále měl šestatřicetiletý muž vniknout do jedné z restaurací ve Františkových Lázních, odkud měl po prohledání odcizit například finanční hotovost, nebo cigarety. Muž se měl pokusit také vloupat do jedné z prodejen se smíšeným zbožím. Díky alarmu měl však z místa okamžitě utéct, aniž by stihl cokoliv odcizit.

Naposledy měl obviněný muž vyrazit krást začátkem února letošního roku krátce po šesté hodině ranní. Měl vniknout do objektu v multifunkčním areálu, odkud měl odcizit sportovní vybavení či reklamní předměty. Díky rychlé reakci strážníků městské policie a policistů byl muž na místě zadržen. Poté byl šestatřicetiletý muž převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Tímto svým jednáním způsobil škodu přibližně 120 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

7.2.2022

