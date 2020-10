Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Série krádeží objasněna

TEPLICKO - Vzal vše, co mu přišlo pod ruku; Kradl před policistou v civilu...

Policisté zahájili trestní stíhání 48letého muže, který byl obviněn z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, kterých se dopustil v katastru obce Dubí. Je podezřelý, že koncem srpna vnikl na zahradu, kde odcizil buben s hadicí a příslušenstvím, škoda byla vyčíslena na necelých pět tisíc korun. O několik dnů později se vloupal do maringotky, kde ukradl baterie a stolní svítilnu.

V polovině září se vloupal do bytu v přízemí domu, kde odcizil televizor, žehličky na vlasy, mikrovlnou troubu, šperky a další věci za téměř 28 tisíc korun. Je také podezřelý, že začátkem října vnikl oknem do domu, odkud ale odešel, aniž by se něco ztratilo. Minulý týden po překonání plotu vnikl na pozemek u domu, kde se vloupal do přístřešku, ze kterého odcizil jízdní kolo, pneumatiky a pračku, v tomto případě způsobil škodu přes sedm tisíc korun. Muž je stíhán na svobodě, v krajním případě by mohl jít až na osm let za mříže.

Kradl před policistou v civilu

Smůlu měl 30letý lapka, který před několika dny v teplickém supermarketu odcizil čokolády, čistič myčky, leštidlo a další věci za více jak dva tisíce korun. Věci si dal do igelitky a bez zaplacení utekl z prodejny ven.

Při krádeži ho ale uviděl policista z obvodního oddělení v Dubí, který si byl právě ve volnu nakoupit, muže dostihl a předal přivolaným kolegům. Vzhledem k tomu, že má muž „čistý“ trestní rejstřík, je jeho jednání kvalifikováno jako přestupek proti majetku a jeho jednáním se bude ve správním řízení zabývat příslušný úřad.

Vloupání do obchodu

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v Bílině vloupal do večerky. Odnesl si peníze, cigarety, potraviny a další zboží v celkové hodnotě přes 43 tisíc korun. Pokud se podaří ustanovit zlodějovu totožnost, hrozí mu za zločin krádeže spáchaný v době vyhlášeného nouzového stavu až osmileté vězení.

20. října 2020, por. Bc. Daniel Vítek

