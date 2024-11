Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se měl od začátku listopadu do úterý 12. listopadu letošního roku v Karlových Varech dopustit krádeží nejméně v šesti případech.

V pátek 1. listopadu krátce před čtrnáctou hodinou měl vstoupit do jedné z prodejen. Uvnitř si všiml rolety, kterou zvedl, čímž se dostal do skladu. Tam si všiml odloženého batohu, ze kterého odcizil peněženku s finanční hotovostí a platební kartou a z místa odešel.

O týden později kolem patnácté hodiny odpolední vstoupil na pozemek, kdy se následně dostal až k rodinnému domu, do kterého vniknul. Dům prohledal a odcizil z nějak finanční hotovost či různé šperky.

Posledních dvou krádeží se měl dopustit v jednom sportovním areálu v Karlových Varech. Nejdříve měl v neděli 10. listopadu krátce po dvanácté hodině, při probíhajícím sportovním utkání, vstoupit do otevřené budovy, kde v prostoru toalet otevřel okno a následně z kuchyně odcizil powerbanku. O dva dny později se do stejné budovy vrátil kolem osmé hodiny ranní, kdy pootevřeným oknem u toalet vstoupil do vnitřních prostor budovy. Tam si měl k odcizení připravit sportovní vybavení, kdy byl ale přistižen osobou, která v budově prováděla úklidové práce. Věc oznámila na linku 158 a muž byl policisty na místě zadržen.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 120 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.

nprap. Jan Bílek

14.11.2024

