Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

CHEBSKO – Způsobil škodu přibližně 200 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se měl od druhé poloviny května do první poloviny října letošního roku v Aši dopustit nejméně čtyř krádeží. Na konci května letošního roku měl vstoupit na jeden z pozemků. Následně měl pootevřeným oknem vniknout do garáže, která se na pozemku nacházela. Z té měl odcizit jízdní kola. Dále se dostal do chodby domu, ze které odcizil svazek klíčů. Poté měl z místa odejít.

K další krádeži se muž vydal v první polovině července letošního roku. Po vstupu na pozemek se měl dostat do jednoho z domů, odkud odcizil různou elektroniku a také platební kartu. Tu měl ještě ten den použít k několika platbám. O zhruba čtrnáct dní později měl v nočních hodinách vniknout do jedné z prodejen v Aši. Tu měl prohledat a odcizit z ní finanční hotovost či dárkové poukazy.

Poslední krádeže se měl dopustit v první polovině října letošního roku. U jednoho z nákupních domů si měl všimnout zaparkovaného nákladního vozidla, do kterého vniknul. Následně z něj odcizil platební kartu, tašku, osobní doklady nebo dva mobilní telefony.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 205 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

24.11.2022

