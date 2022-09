Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

SOKOLOVSKO – Oba muži skončili ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů z Chebska a Sokolovska ve věku 27 a 28 let, které obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.

Obvinění muži se měli od června do září letošního roku společně, ale také jednotlivě, dopustit na Sokolovsku nejméně sedmi krádeží. Ve druhé polovině června letošního roku se měl vydat starší z dvojice mužů krást do jedné menší obce na Sokolovsku. Osmadvacetiletý muž měl vstoupit na zahradu, kde stála také zahradní chatka. Do té měl následně vniknout, prohledat ji a odcizit z ní různé druhy nářadí nebo rybářské vybavení. Poté měl z chatky vyjít na zahradu, odkud měl ještě odcizit zahradní traktůrek.

Mladší muž se měl v první polovině srpna letošního roku dopustit krádeže v Sokolově. Sedmadvacetiletý muž měl přijít na staveniště, kde přeřízl a následně odcizil přibližně sto metrů přívodního měděného kabele. Ten společně se čtyřmi koncovkami na přívodní kabely následně odcizil a z místa odešel.

Dalších krádeží v průběhu srpna a září letošního roku na Sokolovsku se měli oba dva muži zúčastnit společně. Měli vniknout do jednoho ze zaparkovaných vozidel, poškodit interiér a odcizit z něj autobaterii a sportovní vzduchový filtr. V dalším případě měli společně přijít k jednomu z bytových domů, ze kterého následně odcizili několik metrů měděných okapových svodů. V dalších dvou případech měli společně vniknout do dvou garáží. Ty měli prohledat a následně z nich odcizit například trofejní paroží, nářadí, autopříslušenství nebo například elektromotor. V jednom případě se měli pokusit ze zaparkovaného vozidla pomocí přineseného nářadí odmontovat čtyři kusy hliníkových kol. Když už měli odmontované šrouby na třech kolech, přistihla oba muže policejní hlídka z obvodního oddělení Policie Sokolov – město, a tak ke krádeži kol nedošlo.

Svým jednáním měli způsobit škodu přibližně 200 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby.

V případě prokázání viny hrozí mladšímu muži trest odnětí svobody až dva roky. Osmadvacetiletému muži hrozí v případě prokázání trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byl za krádeže v minulosti pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

12.9.2022

