Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Série krádeží objasněna

SOKOLOVSKO – Způsobili škodu přibližně 420 tisíc korun.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyř mužů ve věku 27, 30, 30 a 33 let z Chebska a jedné ženy ve věku 29 let taktéž z Chebska, které obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

Pětice osob se měla dopustit na Sokolovsku od první poloviny června do první poloviny října letošního roku nejméně šesti krádeží.

V první polovině června letošního roku měl třicetiletý a třiatřicetiletý muž společně s ženou vstoupit na pozemek přilehlého domu. Následně měli vniknout do sklepa, ze kterého se dostali do samotné chaty. Z té měli odcizit různé druhy elektroniky, lahví alkoholu nebo několik obrazů. Poté měli vniknout do dřevěné kůlny u domu, ze které odcizili například jízdní kola.

K další krádeži měli společně vyrazit sedmadvacetiletý, třiatřicetiletý a opět třicetiletý muž. To měli z pozemku odcizit přívěs za osobní automobil. Dále měli z téhož pozemku odcizit zahradní traktor a různé druhy nářadí nebo například čtyřkolku. Následně měli vniknout do budovy, prohledat ji a odcizili z ní elektro kolo. Vniknout měli ještě do garáže, jenž je součástí domu a odcizit z ní osobní automobil značky Ford.

Následujících dvou krádeží se měli společně dopustit sedmadvacetiletý a dva třicetiletí muži. V prvním případě měli z dílny odcizit různé druhy nářadí či skútr. Dále měli z jedné z kůlen odcizit křovinořez. Jeden z třicetiletých mužů se měl vydat k jedné krádeži sám. Při tom měl vniknout do kůlny, odkud odcizil několik litrů nafty či autobaterie.

Poslední krádeže se měli dopustit dva třicetiletí a třiatřicetiletý muž. Měli vstoupit na pozemek, ke kterému náležela také chata. Do té měli následně vniknout a prohledat ji. Dále se měli dostat také do dílny. Z té měli opět odcizit různé druhy nářadí či několik láhví alkoholu.

Svým jednáním měli na poškozených a odcizených věcech způsobit škodu přibližně 420 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného třicetiletého muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž, který byl již v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 27, 30 a 33 let a ženě ve věku 29 let trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobili větší škodu. Druhému třicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

25.10.2022

