Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Seniorovi vykradli garáž

CHEBSKO – Měli mu způsobit škodu téměř 14 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody dvěma mužům ve věku 26 a 36 let.



Dvojice z Aše se měla v polovině června letošního roku vydat v nočních hodinách do jedné menší obce na Chebsku. Tam si měli vyhlédnout rodinný dům a na jeho pozemek následně přes zajištěnou vstupní branku vstoupit. Po chvíli se jim mělo podařit vniknout do garáže. Tu měli společně prohledávat a nakonec měli sedmasedmdesátiletému majiteli odcizit model mořského remorkéru a motorovou pilu. Starší z dvojice mužů poté odcizené věci prodal a finanční prostředky použil pro svou potřebu. Svým jednáním způsobila dvojice seniorovi škodu téměř 14 tisíc korun.



Policisté z obvodního oddělení ve Františkových Lázních ve spolupráci s chebskými kriminalisty se případem začali okamžitě zabývat a po provedených šetřeních a získaných poznatcích oba muže zadrželi.



V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 7. 2020

