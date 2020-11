Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Seniorovi se nedařilo nastartovat auto

TACHOV – Nechal se proto roztlačit. Při jízdě bez nastartovaného motoru se mu však nepodařilo získat kontrolu nad vozem, se kterým následně spadl ze srázu a havaroval na přilehlém parkovišti.

Tachovští dopravní policisté přijali dnešního dne krátce před polednem oznámení o kuriózní nehodě, která se stala v centru Tachova. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že se 84letému seniorovi nepodařilo nastartovat jeho osobní vozidlo značky Fiat Panda, které parkoval v ulici 1. máje. Náhodné kolemjdoucí proto požádal, zda by jej neroztlačili z kopce dolů. Při jízdě Pionýrskou ulicí ve směru k Hornické se řidič snažil uvést motor do provozu. To se mu však nepodařilo, a tak přejel kolmo Hornickou ulici ve směru k obchodnímu centru. Poté vyjel mimo komunikaci, přejel přes travnatý pás a následně s vozidlem sjel ze srázu na parkoviště, které se nachází pod úrovní Hornické ulice. Se svým vozidlem spadl částečně na střechu a na zadní část zaparkovaného osobního auta značky Škoda Fabia, ve kterém se v tu dobu nikdo nenacházel. Řidič fiatu utrpěl zranění, a tak byl z místa záchrannou službou převezen do nemocnice na ošetření. Ještě před tím s ním policisté provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 11. 2020

