Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Seniorku připravili podvodníci o jeden a půl milionu

DĚČÍNSKO - Ze švédského architekta a italského námořníka se vyklubali podvodníci.

Jen těžko uvěřitelným případem lidské důvěřivosti se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Děčíně. O více než jeden a půl milionu připravili seniorku z Děčínska podvodníci, kteří se vydávali za architekta ze Švédska a námořníka z Itálie.

Na sociální síti se koncem září loňského roku seniorka seznámila s mužem, který se jí představil jako architekt ze Švédska. Komunikace mezi seniorkou a mužem pokračovala přes WhatsApp. Ženu si podvodník obratnou konverzací brzy získal na svou stranu. Napsal jí, že vyhrál soutěž na stavbu podmořského hotelu na Kubě. Požádal ji, zda by si na její adresu mohl nechat zaslat balíček, který si u ní potřebuje uschovat a vyzvednout, až když za ženou přicestuje. Seniorka souhlasila, sdělila mu svou adresu i e-mail. Na e-mail jí byla odeslána zpráva s pokyny k zaplacení částky 3550 euro na bankovní účet, za doručení balíčku Žena částku uhradila. Následně v období od září 2022 do února 2023 obdržela několik dalších e-mailů s pokyny a s výzvami k uhrazení dalších finančních částek v eurech, v různých výších. Důvěřivá žena ochotně platby posílala na účty podle pokynů z obdržených e-mailových zpráv a další peníze i v jednom případě vložila podle instrukcí nepoctivce do bitcoin automatu v Děčíně. Tomuto podvodníkovi tak žena zaslala více než 1 200 000 korun.

Jenže to nebylo vše. Ještě v průběhu ledna letošního roku se opět seniorka seznámila s prostřednictvím sociální sítě s dalším mužem. Tentokrát se jednalo o domnělého vdovce, který pracuje v Itálii jako námořník. Komunikaci opět mezi sebou muž se ženou vedli přes WhatsApp. Údajný námořník měl zrovna plout do Austrálie, ale při bouři se na lodi porouchaly motory a nadřízení posádce poručili, aby všechny své cennosti z lodi odeslali, kdyby loď náhodou přepadli piráti. Tato legenda byla zřejmě pro ženu dostatečně důvěryhodná a nechala se přesvědčit opět k zaslání balíčku na svou adresu a k platbě za jeho doručení. Scénář se opakoval a seniorka podle obdržených pokynů ze zpráv od podvodníka, zasílala různé částky na různé bankovní účty nebo opět vložila podle jeho instrukcí peníze do bitcoin automatu. Podvodníkovi tak zaslala celkem dalších více než 300 tisíc korun.

Sečteno, podtrženo, důvěřivou seniorku tito podvodníci se svými smyšlenými legendami připravili o více než 1,5 milionu korun. Kriminalisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. V případě jejich dopadení a odsouzení jim hrozí vzhledem k výši způsobené škody až osm let za mřížemi.

Žena samozřejmě není první obětí podvodníků, kteří mají různé legendy a praktiky, jak z důvěřivých lidí vylákat peníze. Vystupují pod různými identitami. Může jít o americké vojáky, právníky, lékaře, umělce, obchodníky či námořníky. Buďte proto obezřetní a dobře si rozmyslete komu a za co své peníze posíláte. Důrazně varujeme před vkládáním peněz do bitcoinových automatů na základě obdržených QR kódů, které vám někdo pošle cestou zprávy a podobně. Peníze vkládejte jen pro obchodování, bitcoinmat není úschovna žádné banky. Vaše peníze se pak nepodaří zachránit.

Děčín 29. března 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna Podvody skrze Nigerijské dopisy Detailní náhled

vytisknout e-mailem