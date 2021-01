Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Seniorku okradli pod záminkou prodeje brambor a cibule

RAKOVNICKO – Pachatelé jsou vynalézaví a ví, jak seniory obelhat a okrást je.

Senioři jsou stále snadným terčem podvodníků a zlodějů. Přesto, že jsou senioři jak Policií České republiky, tak různými médii před touto trestnou činností varováni, poměrně často k ní stále dochází. Této trestné činnosti je však možné úspěšně zabránit. Někdy skutečně stačí nebýt příliš důvěřivý, dostupnými prostředky si informace sdělené cizími osobami ihned ověřovat, zamykat si řádně svá obydlí a dodržovat základní pravidlo, tedy nikoho cizího do bytu v žádném případě nepouštět. Rovněž je na místě při prvním podezření ihned bez obav informovat policii.

Takovým podvodným jednáním na seniorce se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení Nové Strašecí proti neznámým pachatelům pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, kterých se dopustili dva neznámí pachatelé.

K událostem došlo 6., 12. a 18. ledna letošního roku. Dva neznámí občané tmavší pleti okradli starší paní v jejím domě v jedné obci na Rakovnicku. Okradená žena se o tom všem svěřila rodině až 18. ledna, a to z důvodu ostychu. Její blízcí pak ihned kontaktovali policisty prostřednictvím linky 158.

Podle dosavadního šetření policie mělo k událostem dojít pravděpodobně tak, že 6. ledna dopoledne přišla žena tmavší pleti domů k seniorce a vlídným hlasem ji přesvědčovala ke koupi brambor a cibule. Poté, co seniorka souhlasila s nákupem, žena odešla pryč a místo ní přišel muž, který jí přinesl pytel brambor a pytel cibule před dveře. Za zeleninu požadoval zaplatit 1250 korun. Ač poškozená s částkou zprvu nesouhlasila, nakonec za to zaplatila.

Za necelý týden, tj. 12. ledna, přišla za 82letou ženou opět stejná dvojice, tentokrát jí přišli vrátit údajný přeplatek za zakoupenou zeleninu, protože jim dala minule větší hotovost. Neznámá žena požadovala z tohoto důvodu rozměnit dvoutisícovou bankovku. Důchodkyně šla do obýváku pro peníze, vrátila se k neznámé ženě, která seniorku navedla do kuchyně, a to bylo impulsem pro muže, který následně též vešel do bytu a odcizil z obývacího pokoje 40ti tisícovou hotovost. Žena se pak rychle rozloučila a oba odjeli. Seniorka po jejich odchodu zjistila, že jí chybí všechny peníze.

Za dalších šest dní, tedy 18. ledna, opět v dopoledních hodinách, vnikli do domu s největší pravděpodobností stejní pachatelé. Dům byl odemčený, což jim zjednodušilo „práci“ a s jistotou zamířili do obýváku, ačkoliv žena byla doma a měla návštěvu. Obě seniorky si všimly přes prosklené dveře stínu osoby, ale poškozená žena si myslela, že je to její příbuzný, který dům s ní obývá. Seniorka se poté podívala z okna a zahlédla ženu na odchodu z jejího pozemku. Ihned šla do obýváku, kde zjistila, že ji chybí dvě peněženky s šesti tisíci.

Popis pachatelů:

Žena tmavší pleti, ve věku mezi 40 – 50 lety, přibližně 160 centimetrů vysoká a má silnější postavu. Vlasy má dlouhé černé kudrnaté. Na sobě měla mít hnědý kabát a kozačky.

Muž tmavší pleti, asi ve stejném věku jako žena, vysoký asi 180 centimetrů, silnější postavy zejména v oblasti břicha. Na sobě měl mít černošedou bundu tmavě modrou pletenou čepici.

Jestli přijeli autem nebo ne, poškozená neví, neboť žádný vůz neviděla.

Podle druhu záminky a podle situace se buďto jedná o podvod, kdy pachatelé pod různými smyšlenými legendami vylákají od seniorů peníze, například něco slíbí, vyberou určitý poplatek a mnohdy vystaví i falešné potvrzení nebo fakturu. Může se však jednat i o krádež, kdy po odvedení pozornosti dochází v bytě poškozeného k odcizení peněz. Místo uložení svých financí ukážou většinou sami poškození, aniž by to tušili.

Důvodem proč si pachatelé vybírají jako oběť osoby vyššího věku je skutečnost, že takováto osoba má mnohdy omezenou tělesnou pohyblivost, zhoršené smyslové vnímání, horší paměť, zhoršenou orientaci v prostoru a čase, je důvěřivá a dá na první dojem. Podvodníci vypadají v drtivé většině velmi slušně, důvěryhodně, kolikrát i disponují drahými auty.



JAK SE VYHNOUT PODVODU:

Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.

Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.

Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.

Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.

Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.

Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc nejrychlejší.

Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.

Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu a pečlivě promyslete.

JAK ZABEZPEČIT MAJETEK:

Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.

Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít a profilová cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.

Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové výstavbě).

Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.

Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že jste doma.

Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

22. ledna 2021

