Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Seniorku napadl a sebral jí kabelku

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až desetileté vězení.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaadvacetiletého muže z Toužimi, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Ve čtvrtek 24. listopadu letošního roku krátce po 9. hodině ranní měl obviněný muž začít na pěší stezce nad řekou Ohře v Karlových Varech pořvávat po procházející třiasedmdesátileté seniorce s tím, aby mu dala finanční prostředky, které má u sebe. Žena mu odpověděla, že peníze nemá a obviněný jí okamžitě udeřil pěstí do oblasti hlavy. Poté, co žena upadla, tak jí muž začal vytrhávat kabelku z ruky. Poté ženu vláčel několik metrů po zemi, až do doby, než se přetrhl popruh kabelky. Následně dvaadvacetiletý muž vzal kabelku a z místa utekl.

V kabelce měla seniorka mobilní telefon, finanční prostředky, osobní doklady či platební kartu.

Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení se případem začali okamžitě zabývat a po několika hodinách dvaadvacetiletého muže zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí dvaadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 11. 2022

