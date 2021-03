Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Seniorka využila zbraňovou amnestii

J.Hradec–Třeboň –Policisté přijeli pro náboje po zesnulém manželovi.

Dne 23. března v odpoledních hodinách telefonicky oznámila seniorka na Městskou policii Třeboň, že doma nalezla loveckou munici po zesnulém manželovi a chtěla by ji odevzdat v rámci zbraňové amnestie. Vzhledem k tomu, že má zdravotní obtíže s chůzí, žádá o příjezd hlídky do svého bydliště v Třeboni. Městští strážníci předali tuto informaci třeboňským policistům, kteří od seniorky v místě jejího bydliště převzali 7 kusů brokových nábojů, 2 kusy nábojů luger, 6 kusů malorážkových nábojů, 19 kusů loveckých nábojů do kulovnice a 3 kusy loveckých nábojů. Všechny náboje předali třeboňští policisté svým kolegům z Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál do J. Hradce.

Občané, připomínáme, že tzv.Zbraňová amnestie, tedy zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, bude probíhat do 31. července tohoto roku.

Využijte této možnosti a zbraně odevzdejte.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

31. března 2021

