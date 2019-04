Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Seniorka si podvodníka spletla se synem své sousedky

JABLONECKO – Další podvodník využil důvěřivosti seniorky a vylákal z ní devět tisíc korun. Tentokrát se tak stalo v březnu ve Smržovce.

Minulý týden policisté na lince 158 přijali oznámení od ženy ze Smržovky, která jim uvedla, že její 88letou sousedku podvedl neznámý muž, o kterém si seniorka myslela, že se jedná o jejího syna a vydala mu celkem 9.000,- Kč.



Policisté na základě tohoto oznámení začali veškeré okolnosti celého případu prověřovat. Výslechem podvedené ženy zjistili, že 11. března u jejího domu, ve kterém žije sama, zazvonil muž, o němž se domnívala, že se jedná o syna její sousedky. Toto přesvědčení nabyla sama i přesto, že syna sousedky osobně neviděla asi dvacet let a znala ho pouze s fotografie, kterou jí známa loni v létě ukazovala. Muž se jí tehdy zeptal, zda nemá do sběru nějaké železo. Na to mu odpověděla, že nemá. Ovšem s další komunikace si muž uvědomil, že seniorka ho má za syna od sousedky a náležitě této situace v následujících dnech využil.

Za dva dny k paní přišel znovu a pod záminkou naléhavého zaplacení nájmu z ní vylákal 4.000,- Kč. Domnělý syn sousedky za seniorkou však přišel ještě jednou a opět pod stejnou záminkou od ní dostal dalších 5.000,- Kč. Tentokrát jí také přislíbil, že jí veškeré peníze do 22. března vrátí, což ovšem neučinil. Z tohoto důvodu došla seniorka ke své sousedce, aby se na syna zeptala. Tím ovšem zjistila, že muž, kterému dala celkem 9.000,- Kč, zcela určitě nebyl sousedčin syn. Po tomto zjištění sousedka celou věc oznámila na linku 158.

K popisu pachatele podvedená seniorka uvedla, že se jednalo doslova „o chlapa jak hora“, vysokého asi 180 cm, hodně tlustý v obličeji a měli i hodně tlusté břicho. Jeho věk odhadla na 40 let. Byl tmavší pleti a vlasy měl černé ostříhané na ježka.

Policisté z Obvodního oddělení ve Smržovce, kteří nyní celý případ intenzivně šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky.

Smržovští policisté současně žádají o pomoc širokou veřejnost a především občany Smržovky. Pokud máte jakékoliv informace ke zjištění totožnosti neznámého pachatele nebo jeho pohybu či výskytu, sdělte je policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158 nebo policistům ve Smržovce na tel. č. 735 788 699.

Současně opakovaně upozorňujeme především osaměle žijící seniory, aby nekomunikovali s cizími lidmi, nepouštěli si je do svých obydlí a už vůbec nevěřili tomu, co povídají jenom proto, aby z nich vylákali peníze.





2. 4. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

vytisknout e-mailem