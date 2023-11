Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Seniorka se otáčela s autem na dálnici

KLADENSKO – Neuvěřitelné štěstí měly všechny posádky vozidel, které se stačily seniorce v protisměru vyhnout.

Minulý víkend, konkrétně v sobotu 18. listopadu, před 11. hodinou dopoledne, zažili někteří řidiči s jejich spolujezdci doslova noční můru na dálnici D6 jedoucích ve směru na Prahu, kde se otáčela seniorka ve svém voze do protisměru. Obrovským štěstím bylo, že ke střetu s jinými automobily nedošlo.

Oznámení o otáčení se s vozidlem do protisměru včetně videozáznamu z palubní kamery přijali kladenští dopravní policisté v den události od jednoho z poškozených, který měl co dělat, aby dobrzdil a do otáčejícího se auta nenarazil a tím nedošlo k dopravní nehodě s tragickými následky.

Dopravní policisté na základě oznámení a zhlédnutí získaného videozáznamu zjistili totožnosti všech zúčastněných, a to jak poškozených, tak i podezřelé řidičky, kterou ztotožnili jako 79letou ženu. Ta při podání vysvětlení uvedla, že nechtěně sjela u Unhoště na nájezd na dálnici D6 ve směru na Prahu, kde si v tu chvíli uvědomila, že nemá dálniční známku, tudíž nemůže dál v jízdě pokračovat. V ten moment pak zastavila na krajnici a čekala na vhodný čas, kdy nepojedou žádná vozidla a ona by se mohla otočit a pokračovat zpátky z dálnice na sjezd na Unhošť.

Nicméně seniorka se začala na dálnici pomalu otáčet do protisměru v době, kdy jela další vozidla, z nichž jeden řidič byl donucen vlivem jejího manévru prudce brzdit, aby do ní nenarazil a další dva doslova propluli mezi autem seniorky a řidičem, který v tu chvíli na místě zastavil.

Celou věc v současné době policisté prověřují pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, avšak v této souvislosti se obracejí na svědky a další poškozené. V případě, že jste byli svědky této události nebo jste byli při jízdě ohroženi manévrem seniorky, kontaktujte policisty na telefonním čísle 974 873 250/259. Využít můžete také linku tísňového volání 158.







por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

24. listopadu 2023

