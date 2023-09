Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Seniorka se na facebooku seznámila s falešným francouzským armádním lékařem

ČESKOLIPSKO - Ten od ní vylákal 77 000 korun a pak přátelství ukončil.

Pouhých 10 dnů trvalo virtuální přátelství mezi 80letou Češkou a údajným o 20let mladším armádním lékařem působícím toho času v Iráku. On ji kontaktoval 31. srpna letošního roku na sociální síti facebook zasláním zdánlivě nevinné žádosti o přátelství, kterou přijala. Představil se jí jako Francouz s českými předky, který působí na misi v Iráku v pozici vojenského lékaře. Seniorce psal, že hledá spřízněnou duši, která by mu rozuměla. O sobě jí toho navyprávěl hodně a kromě jiného také to, že je osamělý vdovec, který má na světě už jen dospělého 21letého syna a ji.

Záhy se ukázalo, že od ní potřebuje finanční výpomoc, která měla pokrýt náklady na léčbu synovy blíže nespecifikované, nicméně závažné a život ohrožující nemoci. Konkrétně požadoval 3 000 euro a dostal je. Žena mu ale zároveň sdělila, že se tímto finančně vyčerpala , a že víc úspor nemá. Protože ani jeden neznal mateřský jazyk toho druhého, pomáhal jim v komunikaci překladač společnosti Google. Dne 31. srpna se přítel, "gentleman" a armádní lékař v jedné osobě oznamovatelce náhle odmlčel a na facebooku si ji zablokoval. Zřejmě jí uvěřil to, že už mu víc peněz nepošle, a tak jejich "přátelství" pozbylo smyslu.

Paní to bere statečně jako svou další životní zkušenost, po které se určitě psychicky nehroutí. Možná také proto, že do svého "vojáka" neinvestovala miliony jako některé jiné ženy a nemusela se kvůli němu zadlužit.

Říkáme si, že je opakování matka moudrosti, a proto vám tlumočíme i tento příběh, abyste se z něj milé ženy poučily.

Případ samozřejmě prověřujeme pro trestný čin podvodu, ale pachatele, čili falešného armádního lékaře, vypátráme jen těžko. Jedinou efektivní obranou proti takovým podobným je NENALETĚT.

8. 9. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem