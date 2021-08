Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Seniorka se na dálnici otočila do protisměru

MS kraj - omylem najela na dálnici a když si to uvědomila, otočila se a v odstavném pruhu v protisměru se vracela k výjezdu

Policisté dálničního oddělení Mankovice, kteří na dálnici D1 začátkem tohoto týdne dohlíželi na bezpečnost silničního provozu, dostali oznámení od operačního střediska, že na dálnici ve směru na Ostravu se má pohybovat osobní auto v protisměru. Uvedený úsek zkontrolovali, ale žádné takové vozidlo nezaznamenali. Následně však byli znovu informováni, že na sjezdu z dálnice je odstavené auto, které odpovídá popisu automobilu jedoucího v protisměru.Po příjezdu na uvedené místo viděli, že je zde opravdu „zaparkované“ auto a vedle něho se nachází seniorka. Paní vypadala bezradně a zmateně. Na otázky, jak se zde dostala, uvedla, že jela po okresních cestách za dcerou, špatně odbočila a nechtěně najela na dálnici. Když si to po pár kilometrech uvědomila, zpanikařila a chtěla se vrátit zpět. Zastavila proto na pravém okraji dálnice a ve chvíli, když nejela žádná vozidla, se otočila do protisměru, posléze najela zpět do pravého odstavného pruhu a pomalu se v něm vracela. Z motoru vozidla se ale začalo kouřit, tak ho odstavila na sjezdu z dálnice, ke kterému mezitím dojela.Doklady potřebné k řízení, které devadesátiletá řidička na výzvu policistům předložila, byly v pořádku, stejně tak platný lékařský posudek, nicméně jejím porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích se v současnosti policisté zabývají. Paní si poté přivolala odtahovou službu, která nejen porouchané auto, ale také ji dopravila do původního cíle.

Dá se hovořit o velikém štěstí, že řidička svou jízdou v protisměru nezpůsobila dopravní nehodu, která mohla mít závažné následky. Připomínáme, nikdy se na dálnici neotáčejte! Pokud zjistíte, že jste zabloudili, zachovejte klid a pokračujte k prvnímu sjezdu z dálnice, čerpací stanici nebo k odpočívadlu, zkrátka tam, kde můžete bezpečně zastavit. Teprve poté začněte zjišťovat, jak moc jste se odchýlili od cíle cesty, např. v navigaci, automapě, případně zavolejte o pomoc příbuzným či známým.Pokud se vám na dálnici auto porouchá a vy nemůžete pokračovat v jízdě, zajeďte do odstavného pruhu a zapněte směrovky, pokud fungují. Před vystoupením z auta si oblékněte reflexní vestu a za auto postavte výstražný trojúhelník (minimálně 50 m na silnici a 100 m na dálnici). Poté odejděte za svodidla do bezpečné vzdálenosti a začněte řešit pomoc. Mělo by být samozřejmostí, že osádka vozidla je v tuto chvíli již také v bezpečí za svodidly mimo dálnici.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

27. 8. 2021

