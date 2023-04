Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Seniorka odešla z nemocnice s kanylou v ruce

STOD - Do současné doby o sobě nedala vědět. Kriminalisté včera vyhlásili po ženě celostátní pátrání. Ve vzduchu v současné době pátrá i vrtulník.

Kriminalisté územního odboru Plzeň – venkov pátrají po sedmdesátileté ženě, po které včera, dne 2. dubna 2023, vyhlásili celostátní pátrání. Pohřešovaná byla téhož dne převezena po úrazu hlavy do Stodské nemocnice, kde jí bylo provedeno vyšetření a zavedena kanyla do žíly. Poté žena z nemocnice odešla a do současné doby se nevrátila domů, nepodala o sobě žádnou zprávu, nemá u sebe mobilní telefon, peníze ani doklady. Může působit zmateným dojmem. Ošetřující lékař trvá na jejím návratu.

Pohřešovaná je střední postavy, vysoká 160 centimetrů, má oválný obličej, černo šedé krátké vlasy, šedé oči, domalované obloukovité obočí. Na sobě by měla mít bordovou bundu s kapucí s délkou pod pas, černé kalhoty, světlé boty. Informace jsou v následujícím odkazu: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21270402230310. Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaná byla vypátrána.

Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Mgr. Dagmar Brožová

3. dubna 2023

