Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Seniora obrali o důchod

LOUNSKO - Z krádeže byl obviněn partnerský pár.

Během čtyř dnů se měl podle zjištění lounských policistů 43letý muž dvakrát dopustit krádeže. Jednou společně se svou 21letou přítelkyní a podruhé sám.

Minulý pátek přijali policisté oznámení, že v domě v obci na Lounsku dva neznámí pachatelé okradli důchodce, který tam bydlí. K události došlo dopoledne, kdy muž a žena měli jít do domu s tím, že by potřebovali půjčit vozík na stěhování. Zdrželi se jen pár minut, přitom si však měli všimnout peněženky uložené v kapse bundy. Ta patřila právě 70letému nájemníkovi. V té době měl být v domě přítomen ještě seniorův známý. Partneři po chvíli odešli, avšak do bytu, kde senior žije, se znovu vrátili s jasným cílem. Během nestřeženého okamžiku mu měl muž z kapsy bundy vytáhnout peněženku a z ní vzápětí i peníze. Protože byl v peněžence uložen důchod, odcizit měl více než 10 tisíc korun. Pak z domu muž i žena odešli jakoby nic. Že mu peníze zmizely, zjistil poškozený až později.

Po oznámení se policistům šetřením podařilo zjistit totožnost muže i ženy, kteří pobývají ve stejné obci. Oba se ke krádeži doznali a uvedli, že peníze během krátké doby utratili za jídlo, pití, tabák, uhlí, ale i využití taxi služby na delší vzdálenost.

Už v pondělí se však 43letý muž měl pokusit o další krádež. Jelikož peníze, které s družkou získali v pátek dopoledne, už stačili utratit, chtěl si pomoct tentokrát krádeží v obchodě. Ve večerních hodinách se vydal do supermarketu v Žatci na nákup. U pokladny vyložil na pult pouze část zboží, další měl v tašce ve vozíku a také pod ní. To však neuniklo prodavačce a přivolala ostrahu. Zatajené zboží tedy musel dotyčný vrátit a kvůli svému jednání skončil v policejní cele.

Povedený pár již vyšetřovatel obvinil z trestného činu krádeže, muže navíc i z pokusu o další krádež. Oba se už majetkové trestné činnosti dopustili i v minulosti. Obviněná byla dříve pro krádež odsouzena a nyní je stále tzv. „v podmínce“. Její partner byl odsouzen dokonce k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let za spáchání loupeže. Propuštěn byl v roce 2018. Do vězení by se tak mohl znovu vrátit. Za spáchání krádeže v době nouzového stavu hrozí v případě odsouzení oběma obviněným až osmileté tresty.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 25. února 2021

vytisknout e-mailem