Senior zabloudil na houbách

ŽĎÁRSKO: Policisté ho vypátrali během půl hodiny

V pátek 20. září kolem půl jedné odpoledne přijali policisté na linku tísňového volání oznámení od ženy, která uvedla, že jí kontaktoval její třiadevadesátiletý dědeček, který jí řekl, že odjel na houby do okolí Skleného nad Oslavou a ztratil se zde v lese. Žena předala operačnímu důstojníku kontakt na muže, kterého se mu následně podařilo na mobilní telefon kontaktovat. Do míst, kde by se muž mohl pohybovat, ihned vyjela nejbližší policejní hlídka. Na základě informací, které senior policistům během hovoru sdělil, dokázali přibližně lokalizovat místo, kde by se mohl nacházet. Operační důstojník ho nasměroval směrem k železniční trati a do stejných míst nedaleko obce Laštovičky okamžitě vyslal také policejní hlídku. Ztraceného seniora velkomeziříčští policisté nalezli u železniční trati kolem jedné hodiny odpoledne. Muž byl v pořádku a následně odcestoval i s plným košíkem hub zpět domů.

V tomto případě se senior přesvědčil o tom, jak je důležité, mít u sebe funkční mobilní telefon, kterým si dokázal včas přivolat pomoc. Každé pátrání po pohřešovaném ale nemusí mít šťastný konec. Než se na houby vydáte, mějte na paměti základní pravidla, která vám mohou zachránit život.

Bezpečné zásady

- upřednostňujte návštěvu lesů, které dobře znáte

- podoba lesa se mohla za dobu, kdy jste tam byli naposledy, výrazně změnit, počítejte s tím

- všímejte si významných orientačních bodů v okolí, podle kterých pak snáze najdete cestu zpátky, případně upřesníte, kde se nacházíte

- mějte u sebe funkční a nabitý mobilní telefon

- pokud se chystáte na náročnější výlet, zvažte předem svůj aktuální zdravotní stav a počasí

- řekněte někomu ve svém okolí, kam jdete a kdy se přibližně vrátíte

- pokud užíváte léky, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebujete, noste je s sebou

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

23. září 2019

