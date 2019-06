Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Senior se domů nevrátil

BRNO: Po šestaosmdesátiletém muži pátral i vrtulník, zatím bezúspěšně.

Od sobotního večera pátrají brněnští policisté po šestaosmdesátiletém seniorovi. Muž bydlící v městské části Husovice se podle v bytě nalezeného vzkazu vydal v sobotu po ránu na sběr bylinek. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Senior je vitální a obvykle chodíval na procházky na louky poblíž konečné stanice tramvaje v Maloměřicích, kam měl v sobotu údajně rovněž namířeno. Policisté po prověření zdravotnických zařízení a případných známých seniora nasadili do pátrání ve vytipovaných lokalitách také několik hlídek a vrtulník s termovizí. Jejich činnost byla zatím neúspěšná. V neděli od rána pátraly v možných prostorách také další pěší hlídky. Do akce byl znovu nasazen vrtulník. Do nedělního poledne bylo pátrání neúspěšné. Pohřešovaný senior asi 165 cm vysoký, střední postavy. Má prošedivělé krátce střižené vlasy s malou pleší. Občas nosí brýle. Chodí bez hole. Na sobě měl světle modré kalhoty, hnědou košili a s sebou měl koženou tašku.

Případné informace o pohybu hledaného muže sdělte prosím na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 9. června 2019

vytisknout e-mailem