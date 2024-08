Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Senior okrádal seniory o zlaté šperky. Není nějaký Váš?

Kriminalisté vypátrali a zadrželi sedmdesátiletého muže, který se pod smyšlenou legendou dostával do bytů důvěřivých seniorů, odkud odcizil velké množství zlatých šperků. Některé z nich stále hledají své majitele.

První případ kriminalisté evidují na konci března, kdy se neznámý muž vloudil do přízně starších manželů před supermarketem v Dobříši a vydával se za pracovníka charity. Pod smyšlenou legendou o sběru starých knih na dobré účely, přesvědčil poškozené, aby mu doma připravili knihy, které již nepotřebují s tím, že si je později vyzvedne. Nadiktovali mu tak přesnou adresu svého bydliště, kam o pár hodin později falešný pracovník také dorazil. Knihy byly připravené u vchodových dveří, ale neznámý muž se pod záminkou pozdravu vloudil až do bytu, kde se usadil v obývacím pokoji. Tam chválil vybavení tak dlouho, až senioři souhlasili s prohlídkou celého bytu. V průběhu prohlídky zašli až do ložnice, kde odlákal jejich pozornost a ze šperkovnice odcizil několik kusů zlatých šperků za několik desítek tisíc korun. Ihned poté z bytu odešel, naložil knihy do přistaveného vozidla a odjel neznámo kam.

Tento stejný muž poté s dalšími obdobnými legendami takto zaútočil v průběhu června, července a srpna, kdy další poškozené, na území Prahy 4 a 6, okradl o šperky v celkové hodnotě přes sto padesát tisíc korun.

Kriminalisté z 4. oddělení Prahy I společně s policisty z místního oddělení Břevnov zajistili kamerové záznamy a operativním šetřením se zanedlouho dostali podezřelému na stopu. Klec spadla před třemi dny, kdy detektivové podezřelého, se souhlasem státního zástupce, zadrželi v místě bydliště v Teplicích. Následnou lustrací zjistili, že zadržený byl před necelým rokem propuštěn z výkonu trestu, kde si odpykával bezmála pětiletý trest za majetkovou trestnou činnost. Při domovní prohlídce se kromě finanční hotovosti nalezlo také velké množství šperků a hodinek, u kterých se detektivové snaží najít jejich majitele. S největší pravděpodobností pocházejí z okolí Prahy a Středočeského kraje. Pokud tedy v přiloženém videu některý z nich poznáváte, volejte prosím linku 158.

Zadržený sedmdesátiletý muž je v současné chvíli obviněný ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení, s ohledem na jeho trestní minulost a výši škody, hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 22. srpna 2024

