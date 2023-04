Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Senior nejednal obezřetně

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Přišel o své úspory.

Kriminalisté šetří podvod spáchaný na seniorovi na Uherskohradišťsku, který v domnění investic přišel o své úspory.

V období od listopadu minulého roku do března tohoto roku se jednaosmdesátiletý muž rozhodl zhodnotit své jmění pro svá vnoučata. Náhodně si na internetu našel společnost, se kterou začal komunikovat. Tato mu přislíbila zhodnocení jeho vkladů při investování do různých komodit. Dle následných telefonních a emailových instrukcí poškozeného navedli na jimi doporučené fiktivní investice. V sms zprávách dostával pokyny k provedení plateb. Tyto prováděl pomocí internetového bankovnictví. Podvodník mu po nějaké době sdělil, že na jeho konto již omylem vyplatili dividendy a to o dvě stě tisíc korun vyšší. Fiktivní přeplatek požadovali zaslat zpět na jimi uvedený bankovní účet, což udělal. Senior tak přišel o více jak čtvrt milionu naspořených peněz.

Pachateli tak v případě jeho dopadení hrozí za trestný čin podvod až pět let za mřížemi nebo peněžitý trest.

Proto radíme jak se bezpečně pohybovat na internetu:

Zaujala Vás reklama, která láká na výhodnou investiční nabídku? Dávejte pozor! Nestahujte si žádné aplikace, díky nimž se podvodníci dostanou do Vašeho počítače. Pak už stačí, abyste se přihlásili například do Vašeho internetového bankovnictví a v ten moment má do něj přístup kromě Vás i cizí osoba.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte pro zhodnocování svých peněz jen ověřené investiční společnosti.

Ještě než se pro cokoliv rozhodnete, nechte si čas na rozmyšlenou a raději se poraďte se svými blízkými. V případě jakýchkoliv pochybností se můžete obrátit na Policii ČR. Buďte opatrní a chraňte si své peníze! Je totiž mizivá šance, že Vám je pak někdo vrátí.

5. dubna 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

