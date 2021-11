Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Senior naletěl podvodníkům

LOUNSKO - Uvěřil, že zbohatl investicí do kryptoměny.

Minulý týden se na policii v Lounech obrátil senior, který byl podveden. Pětaosmdesátiletý muž, který na svém domácím počítači mimo jiné využívá internetové bankovnictví, před několika měsíci reagoval na nabídku investování do kryptoměny Bitcoin. Ta se mu zřejmě zobrazila jako reklama, na kterou kliknul, a následně vyplnil požadované údaje. Poté měl muž převést jako investici několik tisíc korun, které mu později na jeho požadavek měly být vráceny, a nějakou dobu se nic nedělo.

Minulý týden byl senior telefonicky kontaktován údajným zástupcem společnosti, která obchoduje s kryptoměnou. Neznámý muž mu měl sdělit, že jeho investice do kryptoměny se zhodnotila na částku asi 13 tisíc amerických dolarů, tedy přibližně 286 tisíc korun. Pokud chce peníze vyplatit, musí prý ze svého účtu převést nějaké částky na jiný účet, kam mu pak bude zaslána výplata peněz. Neznámý muž ho při telefonátu instruoval, že se má přihlásit do svého internetového bankovnictví, což senior udělal. Pak už jen viděl, jak někdo cizí pomocí vzdáleného přístupu do jeho počítače provádí prostřednictvím jeho internetového bankovnictví příkazy k převodu peněz. Jednalo se celkově o více než 80 tisíc korun. Těmto převodům již muž nedokázal zabránit, další den se však obrátil na svou banku a také na policii. Kriminalistům se díky včasnému oznámení podařilo celou částku odeslanou na cizí účet zajistit.

Policisté opakovaně upozorňují na poslední dobou stále častější případy podvodů, při nichž se pachatelé různými způsoby a pod různými záminkami snaží získat přístup k bankovním účtům poškozených a připravit je o jejich často celoživotní úspory. Podrobné informace i rady jak o své peníze nepřijít naleznete v článku „Podvodníci stále útočí“, který byl zveřejněn minulé úterý.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 26. listopadu 2021

