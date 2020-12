Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Senior havaroval s vozidlem do tří stromů

KOLÍNSKO – Za nehodou stál nejspíš mikrospánek.

V neděli 13. prosince před patnáctou hodinou vyjížděli dopravní policisté k nehodě osobního vozidla, k níž došlo nejspíš kvůli mikrospánku řidiče.

Jedenasedmdesátiletý řidič společně s o jeden rok mladší spolujezdkyní jeli ve vozidle Renault v katastru obce Červené Pečky směrem na Kutnou Horu, kde při jízdě řidič dle jeho vyjádření usnul a poté s vozidlem přejel do protisměru, následně do levého silničního příkopu, kde nejprve bokem auta narazil svou jízdou příkopem do dvou stromů a nakonec čelně narazil do třetího stromu.

Obě osoby utrpěly blíže nespecifikované zranění a byli převezeni do kolínské nemocnice.

Mikrospánek trvá pouhé tři až patnáct vteřin, přesto může mít fatální následky, zvláště pokud potká řidiče za volantem. Mikrospánku předchází zvýšená únava, která se může projevovat pomalejšími reakcemi, rozmazaným viděním, zhoršenou orientací, náladovostí nebo poklesem výkonnosti. Pokud na sobě pozorujete tyto příznaky, je lepší zastavit např. na kávu nebo na krátký odpočinek. Nehody se nejčastěji dějí jen pár kilometrů od domova, kdy si řidiči říkají, že "už to dojedou". Příčinou je nejčastěji nedostatečný odpočinek před samotnou jízdou. Může ho ale také způsobit stres, nekvalitní spánek nebo např. užívání léků. Mikrospánek řidiče nejčastěji přepadne v noci nebo pozdě odpoledne, kdy se vrací unavení z práce. Rizikovou skupinu představují především mladí muži, lidé pracující na směny nebo více než 60 hodin týdně, profesionální řidiči a lidé, kteří trpí poruchou spánku. Postihnout však může každého, kdo sedne za volant unavený. Pokud začínáte zívat, zesilte si v autě rádio, otevřete si okno a osvěžte se čerstvým vzduchem. A hlavně na nejbližším odpočívadle zastavte. Krátké protažení vám prokrví končetiny i mozek a nastartuje na další cestu.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

14. prosince 2020

