Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Sen o pejskovi se rozplynul

SVITAVSKO – Husky nedorazil a poškozená přišla o téměř 120.000 korun.

Policisté na Svitavsku v pátek 19. července přijali oznámení od dvaačtyřicetileté ženy, která se stala obětí podvodného jednání. Dceři chtěla koupit psa. Na internetovém portálu našla inzerát na prodej štěněte plemene Husky za zhruba 6.000 korun. Komunikace mezi zájemkyní a inzerující probíhala výhradně elektronickou poštou. Poškozená peníze poslala podle instrukcí na bankovní účet. Nebyla to ale první ani poslední platba. Následně přišly další požadavky v desítkách tisíc korun na uhrazení poplatků souvisejících s doručením a dopravou psa, např. na klec, ve které měl být letecky přepraven z Prahy do Pardubic, na mezinárodní pojištění, kolky anebo za několikadenní pobyt na letišti. Po zaplacení všech poplatků ale k předání psa ani vrácení finančních prostředků nedošlo. Jediné, co poškozená mailem obdržela, byl doklad nazvaný List vlastnictví štěněte.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který v případě prokázání viny hrozí zatím neznámému pachateli trest odnětí až na 5 let.

V souvislosti s tímto případem apelujeme na veřejnost, aby byli při nákupech v online prostředí opatrní a u nákupu zvířat preferovali spíše osobní setkání s prodávajícím.

22. července 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem