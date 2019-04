Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šel " na návštěvu" nejen za bývalou manželkou

J.Hradec – Dačice – Posilněn alkoholem vyrazil dveře bytu a útočil. ( Hlasová schránka 974 233 116)

V sobotu 13. dubna kolem 22:15 hodin podezřelý muž vnikl do vnitřních prostor panelového domu v Dačicích, vystoupal do patra, kde nyní bydlí jeho bývalá žena s přítelem v pronajatém bytě. Zde vykopl vstupní dveře a vnikl dovnitř, kde měl fyzicky napadnout jak bývalou ženu, tak i jejího přítele. Přitom měl poškodit vnitřní zařízení bytu i věci obou poškozených. Svým jednáním měl napáchat škodu za nejméně 70 000 korun. Přivolaní dačičtí policisté přímo v bytě zadrželi zjevně podnapilého a agresivního podezřelého muže, kterého vyzvali k orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu. Podezřelý nadýchal přes 2,10 promile alkoholu. Poté jej policisté z důvodu značné podnapilosti převezli do protialkoholní záchytné stanice. Přečin poškození cizí věci i přečin porušování domovní svobody dačičtí policisté řádně zadokumentovali a po „ vystřízlivění“ podezřelého muže se případem i nadále zabývají.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

15. dubna 2019

